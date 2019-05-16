Пять продуктов, которые разрушают женское здоровье
Когда мы заботимся о своей фигуре, то речь идет не только о поддержке стройности, но и о здоровье организма.
Диетолог Елена Кален назвала продукты, которых женщинам желательно избегать.
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Соль
Этот продукт вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Диетолог советует изучать этикетки продуктов и уменьшить потребление соли.
Алкоголь
Он нарушает функционирование яичников. Спиртное отрицательно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.
Кофе и чай
Такие напитки плохо влияют на ткань молочных желез. Кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество приводит к перевозбуждению нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника.
Диетолог советует пить травяной чай, по кофе – не более 1-2 чашек в день. ⠀
Сахар
Продукт повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирения внутренних органов.
Стоит отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на смузи – перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени.
Рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.
Чипсы
Они приводят к изменению обмена веществ, после чего вес при употреблении меньшего количества пищи набирается быстрее. Из-за содержания рафинированного масла чипсы становятся канцерогеном и увеличивают уровень плохого холестерина в крови. Употребление чипсов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции (слабоумия).
Диетолог советует при выборе продукта обращать внимание на состав. В продукте больше всего того ингредиента, который указан на этикетке сначала.
Чем больше сахара, соли и жира содержится в продукте, тем более ярко выражены его вкусовые качества, часто в ущерб питательным ценностям.
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