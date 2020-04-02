Пять украинских фармкомпаний готовы производить лекарства против коронавируса

Пять украинских фармацевтических компаний готовы производить препараты, которые показали свою эффективность в борьбе с симптомами нового вида коронавируса COVID-19.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пишет издание "Интерфакс".

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По словам Радуцкого, сейчас готовятся все юридические основания для того, чтобы украинские фармацевтические производители начали выпускать лекарства. Он добавил, что эти препараты используются в других странах, однако в Украине "ощущается их дефицит и высокая стоимость".

"В Украине пять заводов уже согласились их производить, но для этого нужна юридическая поддержка. Сейчас Верховная Рада вместе с Кабмином готовит постановления и законодательные акты, чтобы они могли их производить", – добавил Радуцкий.

Добавим, что в Украине подтвердили 804 случая заражения коронавирусом, из них – 20 летальных.



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