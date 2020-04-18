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Плакали вместе с ним, – врачи рассказали о выздоровлении тяжелобольного пациента от COVID-19

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В Черновцах выписали пациента, который вылечился от COVID-19. Для медиков он стал символическим Эверестом из-за сложности течения заболевания.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко.

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Она пояснила, что он находился в больнице 27 дней и постоянно была отрицательная динамика. Кроме этого, имел очень много сопутствующих патологий.

К сожалению, мы не могли хотя бы немножко улучшить его состояние. Много у нас было консилиумов, где мы делали новые схемы и меняли лечение. И вот наконец получили два отрицательных результата,
– сообщила Ольга Кобевко.

"В течение недели он уже чувствовал себя лучше, поэтому наконец выписали его домой. Плакали вместе с ним. Трудно объяснить те эмоции, которые бушуют в середине", – добавила Кобевко.

Какова ситуация с коронавирусом на Буковине?
Этот регион стал первым местом вспышки COVID-19 в Украине. Он до сих пор удерживает печальное первенство по количеству больных инфекцией. По состоянию на утро 18 апреля зафиксированы 840 случаев коронавируса на Буковине, умерли – 8 человек, выздоровели – 25.


Симптомы COVID-19 / Инфографика 24 канала
 

Автор: Мария Лелека
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости Черновцов Здоровье Лечение
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