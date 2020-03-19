Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата

Препаратом Плаквенил (гидроксихлорохин) предлагают лечить коронавирус Covid-19.

Лекарственный препарат гидроксихлорогин, который продается под названием Плагенил, утвердили еще в 1955 году, сейчас он входит в перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Во время лабораторных экспериментов он оказался эффективным в борьбе с коронавирусом, сообщает Forbes.

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19 марта Дональд Трамп заявил, что препарат Плаквенил станет доступным по рецепту в США. Он отметил, что гидроксихлорогин показал "обнадеживающие результаты", но вместе с тем понимает, что лечение коронавируса этим препаратом требует дальнейших исследований.

Плаквенил (гидроксихлорогин) – что это за препарат? Это антималярийных препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.

Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

9 марта во журнале Clinical Infectious Diseases появилось исследование в котором говорилось о том, что препарат имеет хороший потенциал для борьбы с коронавирусом.

В лабораторном исследовании приняли участие 36 пациентов. 20 пациентов – это экспериментальная группа, где добровольцам ежедневно вводили 600 мг Плаквенила. Зато остальные 16 пациентов – контрольная группа, которую лечили согласно протоколу.

Согласно исследованию, на третий день 50% участников, которых лечили только Плаквенил, получили отрицательный результат на коронавирус. Зато на шестой день отрицательный результат получили уже 70%.

6 из 20 пациентов лечили с помощью Плаквенила в сочетании с антибиотиком азитромицином. Интересно, что они выздоровели еще быстрее. Уже на третий день отрицательный результат на коронавирус получили 83% участников, а на шестой день выздоровели все 100%.

Между тем пациенты из контрольной группы болели дольше. На третий день заболевания выздоровели только 6,3% участников, а на шестой – 12,5%. Интересно, что участники контрольной группы были значительно моложе тех участников, которые согласились на экспериментальное лечение. Средний возраст контрольной группы составлял 37 лет, а в экспериментальной – 51 год.

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Такие результаты побудили министра здравоохранения Франции провести расширенное испытание. Врачи соглашаются, что прежде чем рекомендовать такое лечение общине, эффективность нужно доказать значительно большим исследованием.

Также специалисты отметили что употребление давно утвержденных препаратов имеет преимущества, ведь все побочные эффекты известны давно.

Цены на Плаквенил в Украине составляет от 500 гривен за упаковку.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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