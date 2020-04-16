Плаквенил не лечит коронавирус, – китайские ученые
Антималярийный препарат Плаквенил (гидроксихлорохин) не ослабляет симптомы COVID-19 и не сокращает время выздоровления
Это неприятная новость для Дональда Трампа, который почти в каждом своем выступлении превозносит препарат за его "чудодейственное воздействие" против коронавирусной инфекции.
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Лекарство уже используются в больницах разных стран мира как экспериментальный препарат. Некоторые из исследований координируются Всемирной организацией здравоохранения, которую Дональд Трамп перестал финансировать.
Ученые надеялись, что препарат может работать путем контроля иммунной системы и помогает избежать цитокинового шторма. Из-за него легкие пациентов отказывают.
Новое китайское исследование
Китайские ученые рассказали, что гидроксихлорохин давали 75 больным COVID-19 в больницах, в контрольной группе находилось такое же количество пациентов, не получавших этого лекарства.
В течение двух-трех недель врачи оценивали ход болезни в обеих группах. 85,4%, получавших антималярийных препарат, вылечились от коронавируса через 4 недели.
В контрольной группе таких было 81,3% – несущественная разница. Однако в первой группе препарата не удалось смягчить симптомы. Кроме того, у участников первой группы развивались осложнения с сердцем.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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