С каждым годом пластические операции становятся все более популярными, в частности среди украинок. С какими эстетическими недостатками боролись чаще всего в Украине в 2019 году – читайте в материале.

Журналисты редакции Здоровье 24 пообщались с украинскими пластическими хирургами о том, какие операции являются самыми популярными среди украинок, в каком возрасте чаще всего обращаются женщины к эстетическим процедурам и как лучше выбрать врача.

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Сейчас сложно посчитать сколько именно украинцев прибегли к пластическим операциям в 2019 году, ведь многие идут не только в украинские, но и в зарубежные клиники пластической хирургии. За искусственной красотой обращаются не только женщины, но и мужчины тоже. Соотношение около 70% на 30%.

Самые популярные пластические операции, которые делали украинки в 2019 году

Маммопластика

Пластичный, эстетический и реконструктивный хирург Симулик Евгений Владимирович рассказал, что чаще всего пациенты обращаются с желанием увеличить грудь, реже – за подтяжкой или реконструкцией молочных желез после мастэктомий (хирургическая операция по удалению молочной железы).



Процедура увеличения груди является самой популярной пластической операцией в Украине/ Фото: bangkokpost

Блефаропластика

Блефаропластика – пластика век с целью эстетического омоложения. Показаниями к такому виду пластической операции может быть нависание кожи верхних или нижних век, опущение нижних уголков, или, так называемые, "мешки под глазами" и другие.

Ринопластика

Пациенты прибегают к ринопластике не только из-за эстетических изменения, но и функциональных показаний. К примеру, плохое носовое дыхание может вызвать хроническую легочную недостаточность и др.

Липосакция

Так, метод коррекции контуров тела путем вакуумного удаления жировой ткани липосакция очень популярная процедура в Украине.

Абдоминопластика

Абдоминопластика – это коррекция или подтяжка живота, которую делают женщины чаще всего из-за растяжек на коже после рождения ребенка или резкого похудения, лишнего веса, возрастных изменений и тому подобного.

Подтяжка лица и шеи

Операция по подтяжке лица и шеи помогает скорректировать возрастные изменения, а также бороться с последствиями потери веса. Показаниями к этому виду пластики может быть двойной подбородок, лишний жир в зонах шеи и подбородка, а также обвисшая кожа.

В каком возрасте чаще всего делают пластические операции

Пластический хирург Олег Ткач рассказал редакции Здоровье 24 что наиболее часто клиенты, которые делают пластические операции, это люди среднего возраста, но сейчас все чаще записываются и после 60 лет.



Чаще всего пластические операции делают женщины среднего возраста/ Фото: Istock

Как выбрать врача и можно ли получить отказ?

Врачи признаются, что бывают случаи (кроме медицинских противопоказаний), когда обращаются клиенты с завышенными ожиданиями, чтобы решить свои психологические проблемы. В такой ситуации профессиональный пластический хирург может отказать человеку в проведении операции.

Как рекомендует Евгений Симулик, в выборе пластического хирурга обязательно нужно записаться к нему на очную консультацию, чтобы познакомиться в реальности и составить впечатление не только о профессиональных качествах, но и о общечеловеческие.

Пластический хирург Евгений Симулик “При выборе врача стоит посетить нескольких специалистов, чтобы сравнить и прислушиваться к своей интуиции. Лучший способ выбрать хирурга – личные рекомендации прооперированных им реальных пациентов – "сарафанное радио”.

Это подтвердил пластический хирург Олег Ткач. По словам эксперта, надо осторожно относиться к рекомендациям в сети, ведь существует немало раскрученных брендов.

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