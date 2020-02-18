Пластырь, который делает уколы: легкий способ залечить раны

Хронические раны сложно лечить, поэтому для терапии используют различные препараты, которые не всегда помогают побороть боль и заживить рану.

Ученые предлагают использовать повязку, похожую на пластырь, пишет New Atlas.

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Действие нового пластыря

Повязка оснащена крошечными иглами, а активируется она с помощью контроллера, похожего на смартфон. По его "команде" иглы вводят необходимые лекарства глубоко в ткани. Ученые считают, что пластырь является более эффективным, чем медикаментозное лечение.

Снимать повязку не надо, а следовательно, рану не приходится раздражать. Значительным преимуществом такого метода является то, что процедура безболезненна. Исследователи считают, что новая технология может помочь в лечении ран, которые трудно заживают.



Новый пластырь сможет лечить даже хронические раны / Фото: Unsplash

Когда рана является хронической

Рану считают хронической, если, несмотря на соответствующее лечение и достаточные сроки, признаков заживления нет. Обычно такие повреждения не возникают вследствие внешних факторов. Причины их возникновения кроются внутри организма. В тканях нарушаются обменные процессы, что приводит к их повреждению. Такие нарушения метаболизма замедляют или полностью прекращают процесс заживления раны.

Распространенными типами хронических ран являются: пролежни, трофические язвы, синдром диабетической стопы.

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