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Плазму крови людей, которые выздоровели от коронавируса, используют для лечения больных

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Лекарство против коронавируса изготавливают из плазмы крови людей, которые побороли инфекции / Unsplash

В Китае фармацевтические компании собирают плазму крови людей, которые выздоровели от коронавируса, это помогает лечить критически больных пациентов.

Специалисты использовали плазму, которая содержит сильнодействующие антитела, для лечения более 10 тяжело больных пациентов, пишет Bloomberg.

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Состояние пациентов, которым было предоставлено такое лечение, улучшилось в течение 24 часов. У больных уменьшилось воспаление, повысился уровень кислорода в крови.

Людей, которые выздоровели, призывали сдавать кровь.

Пациенты, которые выздоровели от коронавирусной пневмонии, будут генерировать антитела, которые способны убивать вирус,
– говорится в сообщении фармкомпании.

При отсутствии вакцины и специальных препаратов использования этой плазмы является самым эффективным способом лечения инфекции и может значительно уменьшить количество погибших.


Выздоровели от коронавируса 7 080 человек / Фото: Bloomberg

Что надо знать о коронавирусе Covid-19

 
Коронавирус Covid–19 – что это?

Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучен человечеством. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке или покупали там мясо или морепродукты.

Вирус вызывает пневмонию. У больных появляются кашель, лихорадка и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. Больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердили, что вирус обычно передается от одного человека к другому.

Последние данные о распространении вируса

  • По состоянию на 14 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 383 человек из 64 441 инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.
  • 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, но эвакуация не состоялась.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Китай Коронавирус 2020 Лечение Медицина
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