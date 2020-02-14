Плазму крови людей, которые выздоровели от коронавируса, используют для лечения больных

Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучен человечеством. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке или покупали там мясо или морепродукты.

Вирус вызывает пневмонию. У больных появляются кашель, лихорадка и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. Больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердили, что вирус обычно передается от одного человека к другому.