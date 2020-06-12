Пляжи в Киеве откроют и при ухудшении ситуации с COVID-19: причина
На пляжах и в зонах отдыха заразиться коронавирусом можно, но вероятность этого – низкая. Поэтому первые пляжи в Киеве откроют с 15 июня, как утверждают в Госпродпотребслужбе. Чтобы принять официальное решение, надо только дождаться результатов лабораторного анализа воды.
Об этом рассказали в "РБК-Украина" со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана.
Интересно знать Самые безопасные пляжи Европы в период пандемии коронавируса
Откроют ли пляжи Киева несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19
Эпидемическая ситуация в столице Украины не лучшая, карантин даже могут усилить, но пляжи будут работать – в любом случае. А все потому, что риск инфицирования там – минимальный.
Передача коронавируса на пляжах и в зонах отдыха – минимальная. Ухудшение ситуации не повлияет на открытие пляжей,
– заявил чиновник.
От чего зависит принятие официального решения
Впрочем, есть одно принципиальное замечание об открытии пляжей на Днепре с возможностью купания:
- Купаться официально разрешат только при условии получения хороших результатов лабораторных исследований воды.
Именно на эти результаты ждут чиновники. Рубан говорит, что после их получения – в понедельник, 15 июня – решение об открытии пляжей примут окончательно. Однако он убежден, что "пять пляжей будут точно открыты".
К слову В Одессе не рекомендуют купаться в море: в Минздраве объяснили почему
Заметим, люди на пляжах Киева уже и так есть, и их там немало, хотя сезон еще не открывали.
В целом ситуация с коронавирусом в Украине нестабильная: 11 июня количество выявленных случаев превысило 29 тысяч, а новых за сутки было рекордно много – 689.