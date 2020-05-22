Как сходить на пляж и не подхватить COVID-19

Совсем недавно главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал открытие пляжного сезона в Украине. Очевидно, что лучше таки оставаться дома, но если все же собираетесь заглянуть на пляж – следует понимать, что COVID-19 никуда не исчез и методы профилактики соблюдать стоит.

Если хотите отправиться к ближайшей береговой линии и погрузиться в воду, стоит беспокоиться и о людях вокруг, пишет Bustle.

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Так, пока нет никаких данных о том, что коронавирус может передаваться через воду. Но стоит помнить, что пляж – это прежде всего общественное место.

Эксперты отмечают, что не стоит делать пляж местом проведения групповой вечеринки или события. Проводите свое время с семьей или близкими людьми, ведь чем меньше компания – тем лучше.

Выберите время, когда на пляже меньше людей – например, утро или поздний вечер.

Следует избегать использования общественных помещений, таких как туалеты, ширмы и тому подобное. Ведь они могут быть гнездом COVID-19.

Придерживайтесь социальной дистанции с другими людьми минимум в 2 метра.

Не стоит идти на пляж на весь день. Идите на береговую линию ради того, чтобы поплавать – не планируйте раскладывать полотенце и загорать после этого.

Дезинфицировать руки до сих пор необходимо, поэтому носите с собой антисептик. Если нужно намазаться кремом для загара, переодеться или вытереться – обработайте сначала руки. Не забывайте об увлажняющем креме, ведь соленая вода и спирт могут сильно высушить кожу.

Не забывайте об осторожности и не пренебрегайте правилами профилактики. Не прикасайтесь руками к лицу и поверхностям, к которым часто прикасаются другие люди.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала