Плохая идея, – Супрун ответила на заявление министра Скалецкой об увеличении рождаемости

Новая глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что одной из задач министерства, является рост рождаемости.

По ее словам, эта статистика уменьшается: за последние пять лет рождаемость уменьшилась на 40%.

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Является ли это вопросом программы репродуктивного здоровья, или это вопрос скрининговых программ – Минздрав имеет за цель это решить.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая "Я думаю, что когда мы наладим работу с командой министерства я тоже готова присоединиться к росту населения Украины и с удовольствием сделаю это еще раз. Кабмин молод и мы сможем увеличить рождаемость".

Она отметила, что самая большая ценность – это ценность жизни человека и ее сохранение. И никто больше в правительстве и государстве не занимается сохранением жизни, как Минздрав.

Экс-глава министерства Ульяна Супрун убеждена: рождаемость, как таковая, не является показателем ничего, кроме демографии.

Австрия, Германия, Южная Корея, Япония – по уровню рождаемости уступают Украине. А вот первыми в списке по наивысшему уровню рождаемости являются Ангола, Нигер, Мали, Уганда, Замбия, Сомали.

Ульяна Супрун " Достижение определенной "хорошей" демографической цифры не должно быть целью власти. Целью работы правительства должно быть создание таких условий, в которых граждане при желании могут иметь детей.



Для этого необходимо обеспечить гарантированный доступ к качественной медицинской помощи и прогрессивному образованию, дать людям ощущение безопасности и уверенности в своем будущем, будущем государства и экономики. И конечно, социальная защита всех сфер жизни, особенно, когда речь идет об уязвимых категориях общества".

Минздрав Украины отвечает за работу медицинской системы, прежде всего, это касается продолжительности жизни и уровня смертности – то, в чем Ульяна Супрун и команда в последние годы пытались заложить основы для мощных сдвигов.

Какими еще были задачи Минздрава во главе с Ульяной Супрун

приоретизация развития превентивной медицины,

внедрение программы предотвращения развития неинфекционных болезней,

обеспечение свободного доступа к вакцинам,

развитие сети кардиоцентров, где пациенты в острых состояниях, могли бесплатно получить экстренную помощь,

развитие телемедицины, чтобы сэкономить время пациента в критическом состоянии.



Достижение определенной "хорошей" демографической цифры не должно быть целью власти, – Супрун

Система здравоохранения может поощрять украинцев вести здоровый образ жизни, вакцинироваться, заботиться о своем репродуктивном здоровье, улучшать качество оказания медицинской помощи и уменьшать уровень детской смертности.

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Важно, чтобы государство заботилось о социализации молодых родителей, помогало эффективно работать и воспитывать ребенка.

Сегодня достаточно типичной является ситуация, при которой женщина после родов не может выйти на работу, ведь ее зарплата не покрывает расходы на няню и содержание ребенка. Не работать одному из членов семьи также часто "слишком большая роскошь",

– убеждена Ульяна Супрун.

Ульяна Супрун убеждена, что Украине нужен больше проект наподобие муниципальной няни — когда государство помогает покрыть расходы на няню. Это решение значительно лучше, чем просто предоставлять выплаты маме или папе в декрете. В то же время стимулирует развитие экономики и социализирует родителей.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун "Рождаемость нельзя рассматривать как маркер успешности страны, ее социально-экономического развития и эффективности государственной системы здравоохранения вне контекста. Этот показатель имеет значение лишь вместе с благосостоянием, уровнем счастья и образования. Заботиться о количестве только ради количества – плохая идея".

Чтобы улучшить экономику и иметь положительный демографический эффект – нужно поработать над созданием достойных условий для жизни и развития человека, в том числе с детьми.

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