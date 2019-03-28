Плохую экологию связали с психозом

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Плохая экология вызывает психоз у подростков
Плохая экология вызывает психоз у подростков / pixabay.com

Психические расстройства чаще встречаются у подростков, живущих в условиях высокого уровня загрязнения воздуха.

К таким выводам пришли ученые из Королевского колледжа Лондона. Ученые собирали данные о 2 тысячах участников, родившихся в Англии и Уэльсе в 1994 и 1995 годах, сообщает CNN.

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Информацию о детях фиксировали, когда им было по 5, 7, 10, 12 и 18 лет. Ученые спрашивали участников эксперимента, слышали ли они когда-нибудь голоса, которые не слышал никто другой, или казалось ли им когда-то, что за ними следят.

После этого ученые собрали почасовые данные о выбросах на территориях, где подростки проводили больше времени (около дома и школы). В целом, 30% подростков (623 человека) сообщали, что хотя бы раз испытывали подобное в возрасте от 12 до 18 лет.

брудне повітря
Психоз чаще наблюдается у подростков, живущих в загрязненных местах

Когда данные свели, выяснилось, что симптомы легкого психоза значительно чаще наблюдались у участников эксперимента, которые жили в наиболее загрязненных районах.

Дети, которые вдыхали загрязненный диоксидом азота воздуха, имели на 71% больший риск развития психических расстройств по сравнению с теми, которые проживают в регионах с низким уровнем выбросов.

Ученые предупреждают, связь не является причинно-следственной, а скорее ассоциативной. Кроме того, на такие симптомы мог влиять и шум от постоянного движения автомобилей.

Критики исследования говорят, работа потенциально интересна, но требует доработки. Результаты ученых могут стать скорее гипотезой, которую нужно постепенно раскрывать и доказывать.

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Теги: Психология Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Экология
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