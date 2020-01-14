В Тернополе вспышка вирусной пневмонии – три человека умерли

Тернопольские больницы зафиксировали вспышку вирусной пневмонии. Во 2-й городской больнице лежит более 50 пациентов с вирусной пневмонией. Пять человек в реанимации, а трое уже умерли.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что больные начали массово обращаться за помощью в медицинские учреждения после Нового года. У пациентов в больницах есть одинаковые симптомы – в начале поднимается температура, которую сложно сбить, и появляется кашель.

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Врач-пульмолог Алла Пастернак призывает при первых проявлениях симптомов пневмонии – сразу обращаться к врачам, чтобы вовремя начать лечение. Без специализированной помощи, больной человек может "сгореть" за несколько дней.

Ранее такие пневмонии возникали у людей, когда 10 лет назад в Украине была эпидемия свиного гриппа.

В комментарии для УНИАН директор городской больницы №2 Ростислав Левчук сообщил, первый пациент умер еще в середине декабря, его доставили в тяжелом состоянии из райбольницы. Мужчине было 45 лет. Еще двое умерли в начале января, оба – трудоспособного возраста.

Директор больницы добавил, что пациенты, которые умерли, поступили в больницу на 5-10-й день течения болезни с запущенными формами.

Вот вчера к нам поступил 36-летний мужчина, он месяц не обращался за квалифицированной помощью, можете представить, в каком он состоянии. Также поступило к нам двое медиков, в частности акушерка. Тоже занимались самолечением,

– добавил Ростислав Левчук.

Отметим, в Украине в период с 31 декабря по 14 января уже зафиксировано 5 смертей от осложнений свиного гриппа! Ни один из умерших не был вакцинирован. Подчеркиваем, лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация.

Вирусная пневмония – что это? Причиной пневмонии является вирусная инфекция. Наиболее опасными в плане возникновения вирусных пневмоний являются такие, как вирус гриппа и кори. Эффективная защита от них – это вакцинация.

Симптомы пневмонии

– высокая температура, которая стабильно держится;

– ухудшение общего состояния;

– потеря аппетита;

– частое дыхание, возникает одышка;

– слабость, вялость, снижение активности;

– кашель различной интенсивности.

Профилактика пневмонии

Эффективным методом профилактики пневмонии у детей и взрослых является плановая вакцинация, а также меры по укреплению иммунитета – следить за сбалансированным питанием, соблюдать правила личной гигиены.

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