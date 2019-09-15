Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей

Почему пневмония считается одним из самых тяжелых заболеваний? Какие симптомы указывают на то, что нужно срочно обратиться к врачу? И почему так необходима вакцинация? На все эти вопросы ответила Любовь Поднебесная, педиатр медицинской сети "Добробут".

Пневмония – это воспаление легочной ткани, преимущественно инфекционного происхождения. Легкие состоят из мелких мешочков, альвеол, которые у здорового человека в процессе дыхания наполняются воздухом, в них происходит газообмен кислорода и углекислого газа. При пневмонии альвеолы заполняются воспалительной жидкостью, что затрудняет их работу и газообмен и ограничивает поступление кислорода в органы и ткани.

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Основные факты о пневмонии Пневмония является причиной смертности 15% детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Частота заболеваемости у детей до трех лет составляет полтора-два случая на 100 человек. До изобретения антибиотиков смертность от воспаления легких достигала 80%.



Возбудители пневмонии

Пневмония может быть вызвана целым рядом возбудителей инфекции, включая бактерии, вирусы и грибки. К наиболее распространенным относятся:

Пневмония – причины возникновения Бактериальная инфекция – чаще всего виновником бактериальной пневмонии являются: Streptococcus pneumoniae – пневмококк (20-60% случаев); Mycoplasma pneumoniae (5-50%); Chlamydia pneumoniae (5-15% случаев); Haemophilus influenzae (3-10% случаев); Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli и др.) (3-10%); Staphylococcus aureus (3-10% случаев); Вирусная инфекция – наиболее распространенные – это вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, вирус кори и другие.

Грибковая инфекция – возбудителями заболевания могут выступать плесневые, дрожжеподобные грибы, пневмоциститы и т. п.; Смешанный тип инфекции – вызывается одновременно двумя и более видами возбудителей

Как уберечь ребенка от бактериальной пневмонии

Существует большое количество бактерий – возбудителей пневмонии, но основной причиной и распространенным является пневмококк. На втором месте после него — гемофильная палочка. От гемофильной инфекции в Украине в обязательном порядке прививают детей в возрасте до пяти лет. К сожалению, вакцинация от пневмококковой инфекции не является обязательной и не входит в национальный календарь прививок.

Эффективность вакцинации от пневмококковой инфекции составляет 81-96%, поэтому она является рекомендованной. Например, во многих странах Европы, в Америке и Израиле такая вакцина входит в обязательный календарь вакцинации,

– отметила врач.



Симптомы пневмонии // фото: іnfoherbs.com.ua

Таким образом, если родители позаботятся о своем малыше и сделают ему вакцинацию от гемофильной и пневмококковой инфекций, вероятность того, что у него будет тяжелое течение пневмонии, минимальная (примерно 8 из 10 детей не заболеют или будут иметь легкое течение заболевания).

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Что защитит от вирусной пневмонии

В природе существует около 320 тысяч вирусов, представляющих опасность для человека. Но наиболее опасными в плане возникновения вирусных пневмоний являются такие, как вирус гриппа и кори. Самая эффективная защита от них — это вакцинация.

Как не заболеть грибковой пневмонией

Некоторые виды грибков могут присутствовать в почве, воде, в производственной и бытовой пыли, во влажных помещениях, на гнилой древесине, на фильтрах кондиционеров и проникать в легкие человека преимущественно при вдыхании воздуха. Поэтому необходимо следить за жилищными условиями (бороться с плесенью и пылью, если такие имеются у вас дома или на работе), вовремя менять фильтры в кондиционерах.

Симптомы пневмонии

Зачастую пневмония проявляется в виде общей реакции организма на инфекцию, то есть разными симптомами интоксикации: ухудшением общего состояния, потерей аппетита, лихорадкой, слабостью, вялостью, снижением активности, а также кашлем разной интенсивности. В тяжелых случаях могут наблюдаться признаки дыхательной недостаточности — одышка, учащенное дыхание.



Лечение пневмонии // фото: medprice.com.ua

Однако не всегда воспаление легких можно заподозрить в первые сутки болезни. Поэтому при наличии указанных симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу! Диагноз пневмонии чаще всего клинический, однако установить его может только врач. Иногда для этого могут потребоваться дополнительные методы исследования: развернутый анализ крови, рентген грудной клетки,

– рассказала Любовь Поднебесная.

Самолечение пневмонии недопустимо! Не всегда при воспалении легких назначают стационарное лечение – это зависит от возраста человека, степени тяжести пневмонии, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, которые могут отягощать течение болезни.

Профилактика пневмонии

Необходимо помнить, что на состояние дыхательной системы влияют не только инфекции, но и другие внешние факторы. Доказано, что если родители курят (даже если среди них есть один курильщик), то их дети гораздо чаще болеют респираторными заболеваниями. Табачный дым снижает защитные свойства организма. Кроме того, наличие в семье старшего ребенка, который посещает детский сад, на 75% увеличивает риск заболевания младшего.

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Согласно рекомендациям фонда ЮНИСЕФ, с целью профилактики пневмонии следует придерживаться следующих правил: кормить ребенка грудным молоком минимум до шести месяцев, своевременно и максимально полно проводить вакцинацию, соблюдать правила личной гигиены и обязательно следить за сбалансированным питанием ребенка,

– добавила педиатр.

Казалось бы – такие простые правила, но именно они помогают снизить частоту возникновения пневмонии у детей.

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