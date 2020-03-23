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По аналогии с Италией: в Минздраве есть расчеты наихудшего сценария по коронавирусу

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В Украине рассчитали худший сценарий развития событий из-за распространения коронавируса. За основу взяли ситуацию в Италии.

Це потрібно для того, щоб бути готовий до будь-якої ситуації. Про це в ефірі одного з каналів заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

Зверніть увагу МОЗ просить ввести надзвичайний стан в Україні

За його словами, зважаючи на лікарський досвід, завжди треба враховувати можливість розвитку подій в найгіршій ситуації.

Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми найгірший продумати. І його ми можемо розробити за аналогією з Італією і, можливо, Іспанією,
– зазначив Ємець.

Він додав, що у його заступника, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка вже є такі розрахунки найгіршого сценарію щодо поширення в Україні коронавірусу.

Важливо! В Італії недугу виявили майже у 60 тисяч людей, понад 5,4 тисячі – померли.

Коронавірус в Україні: основне

  • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
  • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
  • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
  • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
  • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Медицина Лечение Карантин в Украине 2020 Виктор Ляшко Илья Емец Новости Украины
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