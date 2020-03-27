По каким критериям выбирают больницу для госпитализации больных коронавирусом

Количество больниц для госпитализации больных людей коронавирусом Covid-2019 увеличили. И вовлечены почти все, которые могут оказать помощь больным, и имеют специализированное оборудование.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, подходы выбора больниц для госпитализации больных коронавирусом отличаются от того, как было в начале и сейчас, когда ввели чрезвычайную ситуацию.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко “Сначала было определено по три госпитальных базы. Теперь у нас совсем другой перечень, который сформулировала Национальная служба здоровья Украины. В нем уже больше заведений, которые определяются по другим критериям”.

По его словам, этот список уточняется и в ближайшее время Минздрав сделает онлайн карту для населения, бригады скорой помощи и диспетчеров.

Они будут четко понимать куда можно везти больного: в какой больнице есть свободные места, где могут принять тяжелых пациентов, а где средней тяжести, где свободные аппараты искусственной вентиляции легких,

– добавил Ляшко.

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