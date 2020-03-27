По каким критериям выбирают больницу для госпитализации больных коронавирусом
Количество больниц для госпитализации больных людей коронавирусом Covid-2019 увеличили. И вовлечены почти все, которые могут оказать помощь больным, и имеют специализированное оборудование.
Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
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По его словам, подходы выбора больниц для госпитализации больных коронавирусом отличаются от того, как было в начале и сейчас, когда ввели чрезвычайную ситуацию.
По его словам, этот список уточняется и в ближайшее время Минздрав сделает онлайн карту для населения, бригады скорой помощи и диспетчеров.
Они будут четко понимать куда можно везти больного: в какой больнице есть свободные места, где могут принять тяжелых пациентов, а где средней тяжести, где свободные аппараты искусственной вентиляции легких,
– добавил Ляшко.
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