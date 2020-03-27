24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

По каким критериям выбирают больницу для госпитализации больных коронавирусом

- Читати новину українською
Госпитализация больных коронавирусом / unsplash.com

Количество больниц для госпитализации больных людей коронавирусом Covid-2019 увеличили. И вовлечены почти все, которые могут оказать помощь больным, и имеют специализированное оборудование.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Также на тему: Используют ли тесты на коронавирус украинского производства

По его словам, подходы выбора больниц для госпитализации больных коронавирусом отличаются от того, как было в начале и сейчас, когда ввели чрезвычайную ситуацию.

 

 
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко
“Сначала было определено по три госпитальных базы. Теперь у нас совсем другой перечень, который сформулировала Национальная служба здоровья Украины. В нем уже больше заведений, которые определяются по другим критериям”.

По его словам, этот список уточняется и в ближайшее время Минздрав сделает онлайн карту для населения, бригады скорой помощи и диспетчеров.

Они будут четко понимать куда можно везти больного: в какой больнице есть свободные места, где могут принять тяжелых пациентов, а где средней тяжести, где свободные аппараты искусственной вентиляции легких,
– добавил Ляшко.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:18 Коронавирус в Украине: уже заразились 218 человек
Лікування 107413
сегодня , 04:13 МВФ обнародовал заявление об Украине: кредит могут дать даже больший, но при двух условиях
Новини України 26404
сегодня , 12:15 Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
Новини культури 88846
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 26 марта: Украина закрывает границы, в мире более 500 000 инфицированных
Новини України 38813
сегодня , 08:38 Коронавирус Covid-2019: последние новости
Медицина 187510
сегодня , 06:40 Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине
Новини України 15620
сегодня , 07:28 Коронавирус в Италии: ситуация вновь обострилась, количество умерших возросло
Медицина 162364
сегодня , 12:00 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: данные МИД
Лікування 15335
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
25 марта 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
23 марта 07:01 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей
Залиште відгук