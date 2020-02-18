По каким критериям выбирают место карантина для эвакуированных из Китая
Пока точное место эвакуации неизвестно, его окончательно определят после прибытия самолета из Уханя, в четверг 20 февраля.
Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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По ее словам, для избрания места обсервации было три ключевых условия.
По словам Скалецкой, второе требование – это комфорт, поскольку помещают людей на карантин на 14 дней, где они будут ограничены в передвижении.
Третье требование – это безопасность, то есть возможность со стороны МВД, Нацгвардии и полиции обеспечить безопасное передвижение до места карантина и пребывание в нем.
Мы еще изучаем и анализируем несколько заведений, которые смогут удовлетворить все наши требования. Готовность этих заведений будет определена на момент прилета самолета из Уханя. И народные избранники не имеют влияния на эти процессы,
– заявила Зоряна Скалецкая.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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