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По каким критериям выбирают место карантина для эвакуированных из Китая

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Эвакуация украинцев из Уханя / Skyup

Пока точное место эвакуации неизвестно, его окончательно определят после прибытия самолета из Уханя, в четверг 20 февраля.

Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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По ее словам, для избрания места обсервации было три ключевых условия. 

 
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая
Первое требование – ключевое – это эпидемиологическая безопасность для эвакуированных и граждан Украины, которые живут рядом. И мы проанализировали много объектов, чтобы выбрать оптимальный”

По словам Скалецкой, второе требование – это комфорт, поскольку помещают людей на карантин на 14 дней, где они будут ограничены в передвижении.

Третье требование – это безопасность, то есть возможность со стороны МВД, Нацгвардии и полиции обеспечить безопасное передвижение до места карантина и пребывание в нем.

Мы еще изучаем и анализируем несколько заведений, которые смогут удовлетворить все наши требования. Готовность этих заведений будет определена на момент прилета самолета из Уханя. И народные избранники не имеют влияния на эти процессы,
– заявила Зоряна Скалецкая.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Коронавирус 2020
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