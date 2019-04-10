По миру распространяется грибок, который убивает человека за 90 дней

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По миру распространяется грибок, который убивает человека за 90 дней
По миру распространяется грибок, который убивает человека за 90 дней / cdc.gov

В глобальном масштабе по всему миру распространяется грибок под названием Candida auris, который нельзя убить лекарствами.

Тревогу забили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет Science Alert.

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О существовании грибка знали еще с 2009 года. Тогда, его обнаружили в выделениях из уха пациента в Японии. С тех пор грибок распространился и в Колумбии, Южной Кореи и Индии.

Только в феврале 2019 года в США зарегистрировали 587 подтвержденных случаев заболевания C. auris.

Врачи отмечают: грибок поражает людей с ослабленным иммунитетом, которые находятся в больнице или имеют тяжелые заболевания.

Вспышки грибка были только в больницах и медицинских центрах по всему миру. C. auris не поддается лечению никакими противогрибковыми препаратами. Он также может жить на стенах и мебели в течение нескольких месяцев.

45% пациентов умерли в течение 90 дней после диагностики инфекций C. auris.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Инфекция
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