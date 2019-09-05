По следам Супрун или в обход: что планирует новый министр Минздрава Скалецкая

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Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая / УНИАН

4 сентября новая руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая впервые вышла к журналистам. Во время часовой пресс-конференции она рассказала о планах и приоритетах.

Зал переполнен журналистами, больше десятка камер и вспышек фотокамер. Отчитываться пока не о чем, однако за короткие 2 дня от официального начала действия ее полномочий новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уже определила основные цели и приоритеты. Так, какие же вопросы считают первоочередными в новой команде Минздрава? Каких изменений ждать в медицинской реформе? Будет ли  введена страховая медицина? О самом важном читайте в материале 24 канала.

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О предшественниках и реформе первичного и вторичного звеньев медицины

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая/ Фото Getty Images
 

Много было сделано изменений, в сторону реформирования, чтобы украинцы были обеспечены медицинской помощью и здравоохранением,
– именно так охарактеризовала хорошие результаты работы Ульяны Супрун новоизбранный министр Зоряна Скалецкая.

В частности, отмечает "очень хорошо проработанный" вопрос своевременной закупки вакцины, который был одним из важнейших в прошлом правительстве, однако отмечает: "Нужно заниматься вопрос вакцинации взрослых, то есть внимание будет на том, чтобы найти возможности обеспечить и взрослое население".

Вспомнила госпожа министр и об эффективной работе госпредприятия "Медицинские закупки Украины", которое уже сегодня полноценно работает.

"Сейчас у нас есть созданное ГП (Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" – прим. авт.), переведены деньги на лекарства за 2018 и 2019 годы. Будем отрабатывать эту ситуацию и сообщать, как только мы поймем как это все поставлять в Украину" .

Зоряна Скалецкая считает нецелесообразным ставить сроки подписания деклараций с семейным врачом.

"Поскольку у нас есть разные регионы, в которых нет ни фельдшера, ни врача, ни амбулатории и доступ достаточно затруднен. Но сегодня перед Нацслужбой здоровья поставлена ​​задача разработать модель, как финансировать работу врачей, которые будут хотя бы раз в неделю добираться в такие регионы/населенные пункты".

 
Зоряна Скалецкая
“ Необходимо, чтобы все население Украины, а не 28 миллионов (пациенты, подписавшие соглашения с семейными врачами – ред.), имело доступ к врачу первичного звена. Это – одна из первоочередных задач, и сейчас есть идеи, как это можно сделать. Я уже провела совещания с Национальной службой здоровья, мы проговорили то, что они готовят расчеты, чтобы это провести”

При этом, Зоряна Скалецкая надеется, что до конца года будет проведена перепись населения и таким образом можно будет оценить, сколько реально пациентов подписали декларации.

Второй вопрос касается зарплаты врачей: в одних заведениях она высокая, а в других она, при том же количестве подписанных деклараций, составляет 5-6 тысяч гривен, как было раньше. Мы должны защитить наших врачей путем установления определенного устойчивого процента в пределах тарифа.

"Запуск реформы второго звена будет происходить не с 1 января, а минимум с 1 апреля, если только не будет изменено бюджетное законодательство", – коротко сказала Зоряна Скалецкая.

По ее словам, при реформе "вторички" будут учитываться результаты пилотного проекта в Полтавской области.

"Пилот" в Полтавской области будет масштабироваться на всю "вторичку". Сохранится система финансирования 60/40, где 60% это субвенция, а 40% – случаи лечения",
– отметила она.

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Реформа экстренной помощи

Госпожа Зоряна акцентирует внимание на приоритетности "отработки вопроса экстренной помощи". Несмотря на то, что реформа продолжается с 2012 года, до сих пор остаются открытыми вопросы маршрутизации, диспансеризации и наличия отделений интенсивного лечения надлежащей сети.

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая / Фото Голос Одессы

Информирование общественности велось только по части наполненности бригад врачами и парамедиками, есть определенные наработки по переходному периоду.

"Но сколько бы мы не проводили обучение и наполняли бригады, для меня сейчас важнее не то, приедет ли машина, а куда она завезет. Потому что у нас нет сети, куда мы можем везти пациента, у нас нет нормальной диспансеризации. Да , это важно, будут ли парамедики в машине или мы их научим, но если мы будем только об этом заботиться, и только на это бросать свои ресурсы и деньги, то у нас отлаженной работы экстренной помощи не будет. Поэтому мы посмотрим, что есть, посмотрим, что нам предлагают иностранные государства, которые хотят предоставить нам помощь, но это не является ключевым и единственным".

Руководительница Минздрава отметили, что основная работа сейчас будет вестись с местными властями относительно сети отделений интенсивной терапии и больниц, ибо без этого все эти разговоры о парамедиках не имеют смысла.

"Я провела переговоры с министром инфраструктуры о том, что мы будем вместе отрабатывать. Какие нужно сделать, чтобы мы могли выполнять наши планы".

Как будет развиваться трансплантация

Вопрос трансплантации органов все еще вызывает споры в Украине.

Я уже говорила с Минфином, говорила с нашими специалистами – мы на этой неделе уже проводим совещание и делаем все, на самом деле, чтобы до конца года подготовить и не откладывать закон. Нужно отработать вопросы и по реестрам и по координаторам трансплантаций, но идеи и готовность это воплощать есть, и я надеюсь на поддержку,
отметила министр и подчеркивает слаженную работу по этому вопросу.

Перспективы страховой медицины

Целью реформы здравоохранения является внедрение изменений в финансировании медицинских услуг, а следовательно формирование рыночной системы предоставления услуг. В частности, партия "Слуга народа" в предвыборном манифесте зафиксировала планы на внедрение системы обязательного медицинского страхования. Так как же страхование будет совмещаться с реформой вторичного звена и экстренной помощи, которая уже внедрена?

 
Зоряна Скалецкая
“ У нас сегодня нет ни ресурсов, ни времени, ни возможности делать какие-то изменения. Если мы говорим о страховании, то мы как только увидим законопроект, то конечно получим определенные вызовы для интегрирования”.

"Вчера спросила у Национальной службе здоровья, готовы ли они к моделированию ситуации, как бы это должно было интегрироваться. На данный момент они больше работали в контексте контрактирования и оплаты услуг, взаимодействие со страховой системой еще не рассматривали. Скорее всего они думают так, чтобы этого не было".

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Руководительница хочет увидеть и проанализировать модель законопроекта, однако сейчас введение медицинского страхования остается только словами без полного содержания.

Систему страхования, если и будут внедрять, то ее будет внедрять парламент своим законом.

"Насколько мне известно, из последних разговоров, которые появились в дискуссиях летом касательно законопроектов по страхованию, рассматривался такой вариант, что население не должно будет платить. По крайней мере в основной части для малообеспеченных, тех кто живет за чертой бедности и так далее.

То есть там остается незначительный процент для определенного частного страхования, но не платежей из кармана, – подытожила госпожа министр.

Международные протоколы лечения

Протокол – это инструкция для врача, документ, в котором собраны установки для лечения конкретной болезни. То есть врач не должен (и не имеет права) каждый раз изобретать велосипед – есть проверенные способы диагностики и лечения, которые доказали свою эффективность.

Еще одна важная функция клинических протоколов – своеобразная юридическая защита. И именно здесь новое руководство видит проблему:

Сегодня у врачи существует запрос на увеличение правовой защиты при применении международных протоколов – отметила руководительница. – Есть определенные правовые риски.

Она также заявила, что медицинские протоколы других стран будут в дальнейшем доступны для украинских врачей.

Легализация медицинского каннабиса: быть или не быть?

Министр заявила, что вопрос легализации будут и в дальнейшем обсуждать.

 
Зоряна Скалецкая
“ Если мы говорим о законопроекте, который был в Верховной Раде, то по нему достаточно много вопросов, выходит ли он за цель заявленную о медицинском применении. Насколько мне известно, среди депутатов фракции "Слуги народа" есть свои идеи по этому вопросу. Поэтому, возможно, мы увидим новый законопроект”.

Вспомнила новая руководительница о низкой продолжительности жизни и рождаемости, здоровье детей, поддержке инклюзии и психологической защите ветеранов. Эти вопросы на данный момент нуждаются больше в конкретных ответах, решениях, четких механизмах внедрении, о которых, к сожалению, Зоряна Скалецкая пока что не рассказала.

Интересно: Супрун дала советы новому министру Скалецкой

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Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Здоровье Новости Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Статьи Зоряна Скалецкая Ульяна Супрун Лекарства Больница Вакцинация
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