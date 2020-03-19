По всей Украине будут курсировать автомобили с громкоговорителями и информировать о карантине
С 19 марта в Киеве, а с 20 по всей территории Украины, спецавтомобили ГСЧС с громкоговорителями будут курсировать по улицам городов и напоминать жителям о соблюдении карантина.
Гражданам настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, сообщает Коронавирус_инфо.
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Спасатели призывают украинцев заботиться о близких людях пожилого возраста и обеспечивать их всем необходимым, чтобы им не приходилось выходить на улицу.
Они напоминают, что в случае, если нужно выйти на улицу, необходимо:
- Обходить места скопления людей;
- Надевать защитные маски;
- Сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра;
- Соблюдать меры личной гигиены.
Напомним, по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировали 21 случай заражения коронавируса. Среди них 3 летальных случая – в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.
ГСЧС будет информировать украинцев о карантине с помощью громкоговорителей: видео
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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