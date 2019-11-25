Побочное действие вакцинации: когда возможно и как проявляется

Вопрос вакцинации беспокоит многих родителей. Особенно, вопрос возможной побочной реакции на прививку. Как действовать, если после вакцинации у ребенка появилась температура или другие тревожные симптомы.

Чего же ждать после прививки и как предотвратить побочную реакцию, рассказала семейная врач Оксана Карназей.

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Важно понимать, что побочные действия встречаются довольно редко, а то, что называют "побочки" – это обычные реакции на прививку. Они не несут угрозы и проходят самостоятельно без лечения.

Какие реакции можно ожидать после прививки

Повышение температуры тела – обычно до 38,5, появляется в тот же или на следующий день после прививки. Достаточно распространенная реакция.

Боль и припухлость в месте введения.

Капризность, плаксивость, проблемы со сном, ухудшение аппетита.

Подобные реакции у детей бывают часто. Они могут возникать в связи с неприятными ощущениями и из-за стресса от пережитого.

Ослабление стула. Обычно бывает после ОПС или ротавирусной вакцины.

После КПК (вакцина от кори, свинки и краснухи) температура и сыпь появляются не сразу, а на 7-10 день.

Что делать если появились реакции

Не паниковать.

При температуре и беспокойстве можно дать парацетамол или ибупрофен.

Подождать, обычно все проходит через несколько дней.

Чего точно не следует делать

Давать противоаллергические средства, гомеопатию.

Изолировать ребенка от внешнего мира на несколько дней, а то и недель.

Класть компрессы, примочки, капусту, грелки, выкатывать яйцом место укола.



Не следует бояться реакций на вакцинацию

Как предотвратить появление реакции

К сожалению, никак.

Прием антигистаминных за неделю до прививки никак не влияет.

Производитель не имеет значения.

Отсутствие реакции на предыдущие прививки не гарантирует такого же течения и в следующий раз (и наоборот).

Сдача анализов, иммунограммы перед прививкой не поможет избежать температуры.