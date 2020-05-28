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Как побороть чрезмерное чувство вины, которое мешает жить

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Чувство вины: как побороть
Чувство вины: как побороть / unsplash.com

Чувство вины – важная часть человеческих эмоций. Она помогает саморегулировать поведение человека и не повторять ошибки. Но бывают ситуации, когда это чувство чрезмерное и может навредить.

В первую очередь нужно выяснить, чувствуете вы стыд или вину, объяснила психотерапевт Ирина Соколевич, пишет 24 канал.

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Вина или стыд

  • чувство вины связано с негативной оценкой своих действий (или даже бездействия), появляется на фоне собственного отношения человека к своим поступкам, независимо от наличия "свидетелей";
  • чувство стыда возникает как негативная оценка своей личности, из-за наличия свидетелей проступка и опасения его осуждения кем-либо.

Различные направления в психологии дают нам немного разные представления о чувстве вины.

Польза чувства вины

Тем не менее, однозначно негативным нельзя считать ни чувство вины, ни стыда. Ведь именно они являются своеобразными регуляторами поведения человека в обществе.

Почуття провини допомає не повторювати помилки
Чувство вины помогает не повторять ошибки / unsplash

Благодаря им люди контролируют свое поведение в социуме и делают выводы на будущее (стараются избегать).

Когда чувство вины вредит

  • возникает беспричинно;
  • мешает нормально жить (вызывает чувство беспомощности, вытесняет положительные эмоции);
  • направлено на "наказание" себя.

Чувства вины не избежать, оно буквально есть с нами всю нашу жизнь. Но, если вина оказывает значительное негативное влияние на жизнь, то с этим разрушительным чувством необходимо работать. Именно работать, часто долго и тяжело.

Что делать?

  • понять, что это именно чувство вины, а не депрессия или эндокринологические проблемы, например;
  • определить все ситуации, в которых возникает чувство вины (можно даже выписать на листок);
  • проанализировать каждую ситуацию: где действительно ваша вина, когда вам это чувство "навязали", а на что вы повлиять вообще не могли;
  • составить план действий: там, где действительно есть ваш проступок, его можно попытаться исправить и стараться не допускать подобного;
  • от навязанной вины необходимо избавиться, а не зависящую от вас "отпустить".

Попробуйте сделать все это самостоятельно, а если не получится – обратитесь к психотерапевту.

Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология Профилактика заболеваний
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