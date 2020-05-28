Как побороть чрезмерное чувство вины, которое мешает жить

Чувство вины – важная часть человеческих эмоций. Она помогает саморегулировать поведение человека и не повторять ошибки. Но бывают ситуации, когда это чувство чрезмерное и может навредить.

В первую очередь нужно выяснить, чувствуете вы стыд или вину, объяснила психотерапевт Ирина Соколевич, пишет 24 канал.

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Вина или стыд

чувство вины связано с негативной оценкой своих действий (или даже бездействия), появляется на фоне собственного отношения человека к своим поступкам, независимо от наличия "свидетелей";

чувство стыда возникает как негативная оценка своей личности, из-за наличия свидетелей проступка и опасения его осуждения кем-либо.

Различные направления в психологии дают нам немного разные представления о чувстве вины.

Польза чувства вины

Тем не менее, однозначно негативным нельзя считать ни чувство вины, ни стыда. Ведь именно они являются своеобразными регуляторами поведения человека в обществе.



Чувство вины помогает не повторять ошибки / unsplash

Благодаря им люди контролируют свое поведение в социуме и делают выводы на будущее (стараются избегать).

Когда чувство вины вредит

возникает беспричинно;

мешает нормально жить (вызывает чувство беспомощности, вытесняет положительные эмоции);

направлено на "наказание" себя.

Чувства вины не избежать, оно буквально есть с нами всю нашу жизнь. Но, если вина оказывает значительное негативное влияние на жизнь, то с этим разрушительным чувством необходимо работать. Именно работать, часто долго и тяжело.

Что делать?

понять, что это именно чувство вины, а не депрессия или эндокринологические проблемы, например;

определить все ситуации, в которых возникает чувство вины (можно даже выписать на листок);

проанализировать каждую ситуацию: где действительно ваша вина, когда вам это чувство "навязали", а на что вы повлиять вообще не могли;

составить план действий: там, где действительно есть ваш проступок, его можно попытаться исправить и стараться не допускать подобного;

от навязанной вины необходимо избавиться, а не зависящую от вас "отпустить".

Попробуйте сделать все это самостоятельно, а если не получится – обратитесь к психотерапевту.