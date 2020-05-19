Побороть коронавирус без вакцины: в Китае заявили о "революционных" лекарствах

Ученые из китайской лаборатории разрабатывают новые лекарства против COVID-19 на основе антител, которые, по их мнению, смогут остановить пандемию коронавирусной инфекции.

Ученые утверждают, что новые лекарства могут не только излечить от COVID-19, но и создать кратковременный иммунитет, пишет medicalxpress.

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Как работает новый препарат?

Как заявил директор центра передовых инноваций в области геномики Пекинского университета Санни Се, в препарате используются нейтрализующие антитела, которые его команда выделила из крови 60 выздоровевших пациентов.

Он отметил, что сейчас этот препарат успешно прошел тестирование на животных.

Когда мы вводили нейтрализующие антитела инфицированным мышам, через пять дней вирусная нагрузка снижалась в 2500 раз,

– рассказал ученый.

При этом, если антитела ввели животному до заражения, оно имело иммунитет к коронавирусу. Это в первую очередь необходимо для медицинских работников, которые постоянно контактируют с больными.

Санни Се отметил, что клинические испытания препарата будут проводиться в Австралии и других странах, потому что он должен быть готов к использованию в этом году.

Мы надеемся, что эти нейтрализующие антитела смогут стать специализированными лекарствами, которые остановят пандемию,

– заявил он.

Ранее компания Sorrento Therapeutics, базирующаяся в Калифорнии, также сообщила, что ее ученые обнаружили антитела, которые способны полностью блокировать коронавирус.

Стоит ли верить таким заявлениям?

Об успешных лекарствах против коронавируса сообщали не раз. Но большинство из этих препаратов, после проведения исследований, давали больше вреда, чем пользы.

Также стоит отметить, что эти лекарства проверили только на мышах. Непонятно, будут ли они иметь на людей хоть какое-то положительное влияние.

Но заслуживает внимания открытость информации китайской стороны и готовность тестировать препарат сразу во многих странах.

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