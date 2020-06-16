Люди, у которых от природы есть веснушки, часто замечают, что с возрастом их становится больше и они сливаются в большие пятна. Как остановить этот процесс?

Также эти пигментные пятна становятся все заметнее и появляются в новых местах. И это уже перестает выглядеть мило. Но главное: не стоит это недооценивать – все эти процессы не происходят просто так, пишет 24 канал.

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Почему возникают веснушки и пигментные пятна?

На нашей коже возникает масса всяких новообразований, безвредных и опасных. Потому что кожа – это защитный орган, который с утра и до вечера контактирует с солнцем и различными негативными факторами.

Естественно, что именно кожа первой сигнализирует нам о сбоях и проблемах. Поэтому если вы заметили какое-то необычное новообразование, которого ранее не было, обратитесь к дерматологу.

Если новообразование не вызывает настороженности, доктор сможет провести косметические процедуры и "вывести" пятно, или назначит терапию.

Дерматолог может вылечить пигментные пятна / unsplash

Если "веснушки" появились у вас в зрелом возрасте в области плечевого пояса и зоны декольте – скорее всего, это не веснушки, а пигментные пятна. Их можно лечить.

Ультрафиолетовые лучи сильно повреждают кожу, и если человек имеет проблемы со здоровьем, например с гормональным статусом или у него анемия, кожа (которая является защитным органом) может не справиться с повреждающим действием солнца.

Если вы вдруг заметили у себя пигментные пятна зимой без солнца или после беременности – это результат сбоя гормональной системы. Вам стоит посетить врача, разобраться, почему произошел этот сбой.

Что делать?

Использование защиты от солнца (даже зимой, даже в пасмурную погоду, даже если на 15 минут) – это полезная привычка, которая поможет избежать фотостарения. Крем важно подобрать по типу кожи и исходя из своего образа жизни.