Побороть коронавирус и выздороветь смогла 95-летняя женщина из Мариуполя
В Донецкой области 18 апреля двое женщин смогли полностью выздороветь от коронавируса, а их повторные тесты вируса в организме не показали. Интересно, что женщинам, которым удалось перебороть болезнь, 95 и 78 лет.
За 18 апреля в Донецкой области 2 случая выздоровления и 1 заболевания, рассказал в своем фейсбуке глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
К слову В Хмельницкой области коронавирус обнаружили в женском монастыре УПЦ МП
95-летняя женщина живет в Мариуполе Донецкой области, а 78-летняя – в Дружковке. В то же время новый случай подтвердился у другой 59-летней жительницы Мариуполя. Сейчас состояние ее здоровья стабильное.
Призываю всех жителей Донетчины заботиться о своем здоровье и безопасности окружающих, соблюдать правила карантина и не выходить из дома без необходимости
– отметил Павел Кириленко.
Что известно о коронавирусе в Донецкой области?По состоянию на 19 апреля в Донецкой области подтверждено уже 16 случаев заболевания коронавирусом. Именно на Донетчине самая большая в Украине доля тех, кто выздоровел после болезни – больше, чем каждый третий или 6 из 16. Впрочем, есть на территории области и 1 летальный случай.
Как проходит заболевание коронавирусом / инфографика 24 канала
Читайте также
-
От COVID-19 выздоровел мэр Монастыриска, где зафиксировали вспышку болезнисегодня , 13:36
-
Коронавирус в России: за сутки подтвердили более 6000 случаев заражениясегодня , 16:25
-
В Украине около тысячи медработников заболели коронавирусомсегодня , 15:27
-
В Киеве подтвердили 801 случай заражения COVID-19сегодня , 11:15
-
Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкциясегодня , 11:48
-
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний врачсегодня , 21:57