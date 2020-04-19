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Побороть коронавирус и выздороветь смогла 95-летняя женщина из Мариуполя

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На Донетчине 95-летняя и 78-летняя женщины смогли выздороветь от коронавируса / atlanticcouncil.org

В Донецкой области 18 апреля двое женщин смогли полностью выздороветь от коронавируса, а их повторные тесты вируса в организме не показали. Интересно, что женщинам, которым удалось перебороть болезнь, 95 и 78 лет.

За 18 апреля в Донецкой области 2 случая выздоровления и 1 заболевания, рассказал в своем фейсбуке глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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95-летняя женщина живет в Мариуполе Донецкой области, а 78-летняя – в Дружковке. В то же время новый случай подтвердился у другой 59-летней жительницы Мариуполя. Сейчас состояние ее здоровья стабильное.

Призываю всех жителей Донетчины заботиться о своем здоровье и безопасности окружающих, соблюдать правила карантина и не выходить из дома без необходимости
– отметил Павел Кириленко.

Что известно о коронавирусе в Донецкой области?По состоянию на 19 апреля в Донецкой области подтверждено уже 16 случаев заболевания коронавирусом. Именно на Донетчине самая большая в Украине доля тех, кто выздоровел после болезни – больше, чем каждый третий или 6 из 16. Впрочем, есть на территории области и 1 летальный случай.


Как проходит заболевание коронавирусом / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье Павел Кириленко Новости Мариуполя
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