Побороть рак: новый способ диагностирует злокачественные клетки по одной молекуле

Для злокачественных клеток характерны определенные мутации, которые позволяют им быстро размножаться и избегать реакции иммунной системы. Ученые предлагают новую методику, которая обнаруживает злокачественные клетки в микроРНК — небольших молекулах.

Исследователи из университета Иллинойса, о работе которых рассказывает Phys.org, представили новый метод захвата и подсчета ассоциированных с раком микроРНК. Авторы называли его фотонно-резонансной абсорбционной микроскопией (Фрам).

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Исследователи считают, что клетки микроРНК являются идеальным биомаркером для выявления рака. Анализ этих молекул нередко используется при жидкой биопсии — экспериментальной диагностики рака по небольшому образцу крови.



Диагностика возможна всего по одной молекуле/Фото: Unsplash

Новый метод, который предлагают ученые, сочетает чувствительность и избирательность, то есть выявляет даже небольшие концентрации злокачественных микроРНК, не реагируя на нормальные.

Добиться такого эффекта удалось благодаря сочетанию молекулярных зондов с датчиком на фотонном кристалле. Каждый зонд заточен под взаимодействие с определенной микроРНК. Вступив с ней в контакт, молекула сбрасывает защитный колпачок и связывается с датчиком. В результате генерируется сигнал, специфический для различных видов микроРНК.

Метод позволяет не только диагностировать болезнь, но и в дальнейшем следить за ее развитием и реакцией на терапию. Кроме того, данная диагностика гораздо быстрее многих других методов – достаточно нескольких часов.

Его уже успешно испытали на двух микроРНК-маркерах рака простаты. Авторы надеются, что можно будет адаптировать и для других онкологических заболеваний и рассчитывают, что в будущем метод станет основой для простого диагностического прибора, который можно установить во множестве клиник.

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