Почему чип в вакцине против коронавируса невозможен: опровергаем очередной фейк

В сети активно распространяют теорию, что якобы правительство США создает вакцину с чипом, чтобы следить за людьми. В частности, недавно в эфире одного из российских телеканалов режиссер Никита Михалков "вполне серьезно" заявил, что Билл Гейтс использует коронавирус, чтобы "чиповать" население планеты.

Информация о чипах в вакцинах активно распространяется в социальных сетях, в частности в вайбере и Фейсбуке. Компания facebook активно блокирует такие сообщения, впрочем в частных сообщениях они разлетаются быстро. Масло в огонь подлил и российский режиссер Никита Михалков, который посвятил этой теории целый выпуск своей авторской программы "БесогонТВ" на телеканале Россия-24. Почему эта версия невозможна с технологической точки зрения, рассказывает 24 канал.

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Теория о чипировании и вакцинации: кратко о основном

В частности, сам Никита Михалков рассказывал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет вживлять людям чипы, после чего устроить апокалипсис. "Общая цель – это сокращение человечества, слишком много потребляет и потребляет кислорода, пищи и всего остального", – заявил он. Впоследствии Михалков добавил, что чипирование необходимо Гейтсу для создания "какой-то криптовалюты".

В общем, основой теории про чип, которая возникла еще до заявления Михалкова, является то, что коронавирус создали специально для того, чтобы потом чиповать людей под видом вакцины. Мол, таким образом правительство США будет наблюдать за перемещением людей и даже следить за составом их крови.

Со слов некоторых российских СМИ, организация Билла Гейтса якобы уже начала чиповать людей в Украине.

Билл Гейтс открывает украинцам глаза pic.twitter.com/47xKQbiUQk — Старые пни (@LeaveItAllBehin) May 4, 2020

Почему это невозможно

RFID-технологии существуют с 1970-х годов. Это небольшие микросхемы, которые излучают радиоволны для идентификации людей или объектов.

Дело в том, что даже самая маленькая версия микросхемы RFID является достаточно большой и не сможет поместиться в иглу для вакцинации. К примеру, для отслеживания домашних животных используют самые маленькие микросхемы, но все равно они размером больше, чем рисовое зерно. То есть ни одна игла, которая используется для вакцинации, не имеет такого диаметра, чтобы "прочипировать" что угодно.



Шприц для чипирования и сам чип (транспондер) для домашних животных / Фото: Википедия

Возможно, толчком к возникновению теории про чипы стало то, что некоторые государства в связи со вспышкой начали применять не слишком этический технологический ряд инструментов для контроля карантина: сбор данных, приложения для отслеживания передвижения и тому подобное.

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