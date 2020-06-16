Почему коронавирус не вредит детям
Иммунная система детей привыкла к контакту с коронавирусами, поскольку часто сталкивается с обычной простудой. Поэтому дети переносят новый вирус намного легче взрослых.
Хорошо известно, что вероятность умереть от COVID-19 у детей измеряется тысячными долями процента, чего нельзя сказать про обычный сезонный грипп, пишет The Daily Mail.
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Оказалось, их тела привыкли бороться с различными типами простуды. Она может провоцироваться четырьмя безвредными типами коронавируса, и обычный среднестатистический человек простужается от 2 до 4 раз в год.
А ребенок переносит до 12 простуд в год, и ученые считают, что вследствие этого у него есть повышенная резистентность к COVID-19, которой не обладают взрослые.
Дети часто сталкиваются с коронавирусами / Фото unsplash
Почему дети не уязвимы к коронавирусу
Ученые Оксфордского университета считают, что реакция организма на COVID-19 зависит от уже имеющегося иммунитета ко всем коронавирусам. Есть предположение, что многие дети и молодые люди имеют в организме Т-клетки, которые уже встречались с коронавирусом. Они обеспечивают дополнительную защиту от патогенов. Но после 30-35 лет количество подобных клеток, привыкших атаковать коронавирусы, резко снижается.
В детском организме вирус воспринимается, как нечто совершенно новое. Т-клетки набрасываются на него и уничтожают до того времени, пока он не причинил каких-либо серьезных последствий.
На долю коронавирусов приходится 30% всех простуд, но не очень хорошо установлено, как много простудных заболеваний вызывается бета-коронавирусами, которые также провоцируют тяжелые инфекции грудной клетки у юных и старых пациентов.