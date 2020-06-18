Еще раньше ученые обнаружили, что люди с первой группой менее уязвимы к COVID-19. Между тем люди со второй группой более уязвимы к заболеванию и хуже всего переносят инфекцию.

Группы крови классифицируются по наличию или отсутствию определенных антигенов на поверхности эритроцитов, а также частично на лейкоцитах, тромбоцитах и других клетках тканей. Исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, подтверждает, что люди с некоторыми группами крови действительно более уязвимы к коронавирусу.

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Исследование, в котором принимали участие ученые из Италии, Испании, Дании, Германии и других стран, сравнивало около 2000 пациентов с тяжелым течением COVID-19 и еще несколько тысяч людей, которые были здоровыми, бессимптомными или с легкими симптомами коронавируса.

Исследователи связывают варианты шести генов с вероятностью возникновения тяжелых заболеваний и привязывают некоторые группы крови к возможному повышенному риску.



Некоторые группы крови более уязвимы к COVID-19 / Фото: Unsplash

Почему люди с первой группой крови могут легче переносить COVID-19

Организм людей с первой группой крови лучше распознает определенные белки и идентифицирует их, как чужие. К примеру, во время вспышки тяжелого респираторного синдрома (SARS-CoV-1) было отмечено, что люди с первой группой крови имеют меньше шансов получить тяжелое течение заболевания.

Впрочем, интересно, что эта же группа более уязвима к некоторым другим инфекционным заболеваниям, включая холеру, инфекции мочевыводящих путей и бактерий хеликобактер пилори, которые могут вызвать язву и рак желудка.