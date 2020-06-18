В последние дни Львовская область продолжает лидировать по количеству новых случаев COVID-19. За 17 июня там подтвердили 171 новый случай заражения. По словам заместителя председателя ЛОГА Тараса Греня, это обусловлено двумя причинами. В частности, в регионе увеличилось количество тестирований. Если раньше на Львовщине ежедневно делали только около 250 тестов, то сейчас – около 550.

Также высокий рост заболеваемости вызван тем, что люди не соблюдают санитарно-эпидемиологических норм. В частности, не носят маски и пренебрегают установленными правилами. Поэтому это 2 критические причины, почему сейчас в области происходит такая ситуация. Об этом Тарас Грень рассказал в эфире 24 канала.

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Он также отметил, что в области неоднородная ситуация. Львов дает наибольшее количество новых случаев, то есть, более 70%, а районы – меньше. "Есть районы, которые почти не дают количество заболеваний", – отметил он.

Заместитель председателя ЛОГА пояснил, что во Львове – более 70% случаев инфицирования по всей области. Это связано с большим скоплением людей, а также несоблюдением соответствующих правил.

По его мнению, критическая проблема – несоблюдение соответствующих санитарно-эпидемиологических требований, пренебрежение гражданами определенных карантинных мер.

"Когда мы говорим об источниках, то основной вопрос не соответствующие центры инфицирования, а контакты с другими людьми, – добавил Тарас Грень.

Возможно ли усиление контроля за соблюдением карантина

По его словам, с учетом брифинга Минздрава, который состоялся 18 июня, на Львовщине надеются на дифференцированный подход, определенный постановлением Кабмина от 17 июня.

Ждем его текста. Готовы к дифференциации как и относительно территории, так и видов или усиления или ослабления карантинных мер,

– объяснил заместитель председателя Львовской ОГА.

Тарас Грень рассказал, что 9 июня состоится заседание областной Комиссии ТЭБ и ЧС, там должны принимать решения по корректировке тех или иных вещей, касающихся карантина. Он отметил, что это произойдет, если будет текст постановления и, в частности, четкий правовой механизм по дифференции подходов.

"Когда мы говорим о местах скопления людей в виде ресторанов или открытых террас – готовы говорить об усилении карантинных мер. О возможности организации пассажирских перевозок с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических норм – готовы в этой ситуации идти на ослабление мер", – пояснил он.

Справка. 17 июня Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине, а также обновил механизмы, по которым карантинные ограничения смогут усилить.

Впрочем заместитель председателя ЛОГА подчеркнул, что если говорится о территориальности или полномочиях районных комиссий ТЭБ и ЧС, то этого пункта нет в постановлении Кабмина. Но очень надеемся, что этот пункт будет.

Поэтому, областная комиссия ТЭБ и ЧС готова в отдельных районах усиливать карантинные меры, в других – ослаблять.

"Проблема в том, что на сегодня 92 постановление не дает возможности дифференцированного подхода именно к местам или к полномочиям районных комиссий ТЭБ и ЧС. Оно предусматривает объектом принятие решений только области в целом", – отметил Тарас Грень.

Смотрите видео: комментарий заместителя председателя ЛОГА Тараса Греня