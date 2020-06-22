Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему во Львовской области увеличилось количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского.

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Напомним, на Львовщине уже несколько дней подряд фиксируют наибольшее суточное количество случаев COVID-19. По состоянию на 22 июня подтверждено заболевание у 200 человек.

В общем с начала эпидемии на Львовщине обнаружили 3 980 случаев коронавирусной инфекции. От осложнений COVID-19 умерли 114 пациентов, 674 человека преодолели заболевание.

По словам Виктора Ляшко, такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь ожидавших теста граждан.

Добавим, что за вчерашние сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-тестов, из которых 200 – положительные. Из них новых проб ПЦР-тестов – 468, из которых 129 – положительные.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала