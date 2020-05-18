Почему мужчины чаще отказываются от ношения маски

Большинство мужчин игнорируют защитные маски, потому что считают их проявлением слабости. На их мнение сильно влияют стереотипы о гендерных ролях.

Об этом свидетельствует опрос, который организовали ученые из Мидлсекского университета в Лондоне и Института Беркли в Калифорнии, пишет New York Post.

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"Некоторые мужчины считают, что COVID-19 их не коснется, и оставляют маски дома", – пишут соавторы исследования Валерио Капрара и Элен Барсело. Но данные Китая, Испании, Италии и Нью-Йорка говорят о другом: именно мужчины, а не женщины, чаще умирают от коронавируса.

В опросе приняли участие 2 459 человек, 51% из них – мужчины. В основном все респонденты живут в больших городах, им от 25 до 54 лет.

Для мужчин ношение маски – это нечто постыдное, то, что выставляет их в не лучшем свете перед окружением,

– рассказали исследователи.

Другой опрос, проведенный Институтом Гэллапа в апреле, показал, что только 29% мужчин могут сказать, что всегда надевают маску, если выходят из дома. Среди женщин это 44%. И такая тенденция наблюдалась еще несколько лет назад, во время вспышки атипичной пневмонии – тогда женщины также носили маски гораздо чаще.

Авторы опроса считают, что все дело в информировании населения в области охраны здоровья – оно просто не рассчитано на мальчиков и взрослых мужчин. Поскольку гендерные стереотипы до сих пор слишком сильны, о средствах слушают и рассказывают в основном женщины: мамы, учительницы в школах, медсестры и т. д.

Если акценты сместятся на патриотизм, дисциплину и личную ответственность, то ношение маски станет среди мужчин почетным делом,

– считают исследователи.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала

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