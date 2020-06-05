Карантин повлиял на эмоциональное здоровье людей, в частности, во время пандемии много людей отметили, что у них появилось желание вспомнить прошлое. Так почему же люди вспоминают прошедшие события, анализируют решения, прежние отношения и пересматривают старые фото?

Эксперты объяснили, что такое явление имеет несколько причин, пишет Huffingtonpost.

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Ресурс свободного времени

Во время карантина появилось больше времени, а значит можно поразмышлять не только о бытовых делах, а чем-то волнующем.

Психиатр Коллин Рейфф рассказала, что в повседневной жизни мы осознанно или неосознанно можем абстрагироваться от проблемных моментов.

Но как только перестаем отвлекаться – они легко всплывают в памяти.

Воспоминания успокаивают

Впереди много неопределенности и нестабильности, поэтому кое-кто возвращается в прошлое, чтобы почувствовать покой и стабильность.

Люди часто мыслят негативно, когда чувствуют неопределенность.

Взгляд в прошлое – это способ вернуть себе некоторый контроль над ситуацией.

Но если воспоминания негативные, вызывают депрессию или ощущение беспокойства, психиатр рекомендует обсудить их с психологом.

Вы скучаете по прошлой жизни

Люди скучают по жизни, которая была раньше, и не знают, или когда-то к ней вернутся,

– объясняет Райфф.

Кроме того, во время карантина люди многое теряют – кто-то потерял работу, кто-то не может заниматься любимым делом или встретиться с близкими.

По мнению психотерапевта, те, кто активно вспоминает прошлое, могут также испытывать грусть из-за прошлых решений, жизненных событий или выбора.

Они часто думают над тем, какой была бы их жизнь, если бы они действовали по-другому.

Психотерапевты советуют поговорить о прошлом с друзьями, поскольку они могут подсказать новые перспективы и помочь по-другому оценить ситуацию.

А также почувствовать солидарность, ведь похожие ощущения сейчас переживает много людей.