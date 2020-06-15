Почему некоторые люди много едят, но не полнеют
После ряда исследований ученым стало понятно, почему некоторые люди не толстеют, даже если много едят. Оказалось, что этим худощавым "счастливчикам" присуща определенная генетическая мутация.
Научные специалисты собрали две группы людей: в одну входили стройные участники, которые не теряли форму даже когда специально для эксперимента начинали есть больше, питались фастфудом, пишет Cell.
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В другую – те, чей вес увеличивался из-за пищевых привычек и менялся при изменении рациона. Когда медики сравнили ДНК представителей двух категорий, стало понятно, что первую составляют владельцы уникальной мутации в гене ALK, который находился у них в "спящем" состоянии.
Этот ген активизируется в клетках головного мозга. Его активность, как было установлено, коррелирует с более медленными метаболическими процессами, влияющими на размер талии, уровни холестерина и сахара в крови.
Гены влияют на массу тела / Фото unsplash.com
Ученые проводили испытания на дрозофилах и грызунах, которым искусственно то "выключали" ALK, то, наоборот – стимулировали его активность.
Когда экспериментаторы деактивировали ген, обмен веществ ускорялся и жир расходовался организмом намного интенсивнее даже в состоянии покоя. Подобный эффект исследователи связывают с тем, что отключение ALK ведет к повышению концентрации стрессового гормона кортизола в жировой ткани.
Медики намерены использовать эти данные для разработки технологии, эффективной для борьбы с ожирением.