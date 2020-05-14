Почему остановили испытания перспективного препарата против COVID-19

В США остановили клинические испытания ремдесивира – антивирусного препарата, который считался самым перспективным потенциальным препаратом против коронавируса.

Об этом сообщил американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который возглавлял эксперимент, пишет BBC.

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Самое главное, что исследования прекратили не из-за неэффективности ремдесивира, а наоборот. Препарат показал очень хорошие результаты и ученые не хотели убивать людей из контрольной группы, которым давали плацебо.

Но ученые не дождались окончательных результатов и на практике это приведет к тому, что исследование нужно будет начинать заново.

Ремдесивир – что это? Противовирусный препарат, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола. Он снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Результаты исследования были настолько обнадеживающими, что власти США разрешили использовать ремдисивир в экстренном порядке (то есть до прохождения обязательной сертификации).

"Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначно существенное положительное действие, ускоряя выздоровление", – заявил тогда глава института NIAID Энтони Фаучи.

Именно промежуточные результаты испытаний ремдесивира положили конец всему эксперименту. Как только стало понятно, что лекарство может быть эффективным, его стали давать и контрольной группе, чтобы спасти жизнь. Но это разрушило эксперимент и может вызвать задержки для пациентов из других стран.

Жизнями скольких пациентов мы готовы рискнуть, чтобы получить данные? Можно, наверное, вести по этому поводу какие-то дискуссии (в такой ситуации каждый пытается выступить в роли адвоката дьявола), но у нас в институте не было разногласий по поводу того, как следует поступить,

– заверил директор NIAID Клиффорд Лейн.

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