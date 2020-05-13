Почему пандемия коронавируса так быстро распространилась: версия США

Пандемия коронавируса так быстро распространилась и привела к высокой смертности из-за исключения Тайваня из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Стране не позволили делиться информацией о количестве случаев COVID-19 и смертности, пишет The Guardian со ссылкой на отчет правительственной комиссии США.

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В ведомстве отметили, что исключение Тайваня с ВОЗ способствовало "критической задержке" в своевременном получении информации по распространению коронавируса, а также точных указаний для стран от организации.

Если бы Всемирная организация здравоохранения позволила медикам Тайваня в начале января делиться информацией с правительствами всего мира, они должны имели бы полную информацию и могли скорректировать политику в сфере здравоохранения,

– говорится в отчете

В США отмечают, что неоднократно спорили из-за такой политки ВОЗ в отношении Тайваня. А сам Тайвань утверждает о договоренностях между ВОЗ и КНР в "политических целях".

В стране отмечают, что ВОЗ не ответила им на запрос о предоставлении информации о COVID-19, а также обвиняют организацию в неточном отчете по количеству случаев коронавируса в пределах Тайваня.

Китай и ВОЗ обвинения отвергают и утверждают, что Тайвань получил всю необходимую помощь. И отмечают, что представлять остров в организации может только КНР.

Кто обвиняет Китай в распространении вируса?

Основным обвинителем Китая является президент США Дональд Трамп. Он неоднократно обвинял КНР в распространении коронавируса. Также он неоднократно делал разные вбросы в СМИ, но никаких доказательств не предоставлял. На защиту КНР стали Россия и Иран. Европейские страны занимают не такую ​​радикальную позицию и просят Китай провести независимое расследование.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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