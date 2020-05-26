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Почему самодельные тканевые маски могут помочь в борьбе с распространением COVID-19

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Стоит ли носить тканевые маски
Стоит ли носить тканевые маски / pixabay.com

Врачи из Канады отмечают, что даже тканевые маски сдерживают распространение коронавируса, так как блокируют выброс аэрозольных частиц носителя в воздух. Они считают, что лучше сделать такую маску с несколькими слоями хлопчатобумажной ткани.

Было бы идеально, если бы маска защищала как и носителя, так и его окружение. Но тканевые маски также хороший вариант, ведь сдерживают распространение инфекционных аэрозольных частиц, сообщает Annals of Internal Medicine.

К теме Из какой ткани лучше сшить защитную многократную маску: ответ ученых

При ношении таких масок, капельки не проходят сквозь ткань и остаются на внутренней стороне маски.

К примеру, маска, сделанная из трех слоев: муслин, фланель и муслин, уменьшает поверхностное загрязнение и общее количество микроорганизмов на 99%, а бактерии, выделенные из мелких частиц (аэрозолей) на 88 – 99%.

Наша работа – только одна часть сложной головоломки. С точки зрения изготовления масок, важно понимать, что большее количество слоев обеспечит большую защиту, как внутреннюю, так и внешнюю, но усложнит дыхание. По этой причине носить маску не рекомендуется детям до двух лет и людям с затрудненным дыханием,
– сказала доцентка Кэтрин Клейс.

Отметим, что Журналисты 24 канала сделали сравнительную характеристику всех защитных масок:

  • респиратор с клапаном;
  • тканевая маска (самодельная)
  • одноразовая медицинская;
  • многоразовая;
  • марлевая повязка.

Смотрите видео от 24 канала и узнайте, какая маска лучше защитит:

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Профилактика заболеваний Канада Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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