Ученые с помощью компьютерной томографии носа обнаружили, как COVID-10 "выключает" рецепторы обоняния и как это влияет на продолжительность восстановления нейронов.

О потере обоняния при COVID-19 было известно давно. Сейчас ученые установили, что при коронавирусе характер потери запаха отличается от того, что возникает во время простуды, пишет Science Alert.

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Часто люди с COVID-19 сообщали о внезапной потере обоняния, а потом о внезапном возвращении к нормальному состоянию через неделю или две после выздоровления. Большая часть из этих людей рассказывали о том, что у них не было насморка, поэтому потерю обоняния нельзя назвать заложенностью. Для других потеря запаха была длительной.

Как коронавирус влияет на восприятие запаха

Эксперты обнаружили, что та часть носа, которая отвечает за обоняние, заблокирована набухшими тканями и слизью. Другая часть носа и пазух имеет нормальный вид, и у пациентов нет проблем с дыханием через нос.

Сначала эксперты полагали, что вирус может заражать и разрушать обонятельные нейроны. Это клетки, которые передают сигнал от молекулы аромата в вашем носу в область мозга, где эти сигналы интерпретируются как "запах".

Однако международное исследование показало, что белки ACE2, необходимые вирусу для проникновения в клетки, не обнаружены на обонятельных нейронах. Но они были обнаружены в клетках, которые называются "сустентакулярными клетками", они поддерживают обонятельные нейроны.

Эти клетки, вероятно, повреждает вирус и иммунный ответ вызывает отек, но оставляет обонятельные нейроны невредимыми. Когда иммунная система справится с вирусом, отек спадает, и молекулы запаха будут иметь свободный путь к неповрежденным рецепторам, а обоняние вернется к норме.



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