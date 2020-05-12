Почему тесты на коронавирус так часто ошибаются

Тесты на коронавирусную инфекцию и антитела действительно могут не показывать наличие COVID-19 в организме. Причем, на разных стадиях заболевания, а не только в течение первых трех дней после заражения, как считалось ранее.

Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, передает eadaily.

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Тест, взятый на первой стадии заболевания, когда еще нет никаких видимых симптомов, не указывает наличие антител, так как организм подавляет вирус за счет интерферонов.

На второй стадии с кашлем, температурой и другими признаками заболевания организм также может активировать дополнительную защиту. Антитела могут не производиться и в случае приема противовирусных препаратов.

При этом победа над вирусом не является выздоровлением, пневмония вполне может продолжать развиваться. Тест же показывает отсутствие антител, так как иммунная система на заражение не реагирует.

На тяжелой третьей стадии, как правило, клиническая картина полностью ясна. Но вируса тоже уже может не быть, хотя человек уже попал в реанимацию из-за обострения хронических заболеваний или так называемого цитокинового шторма – неконтролируемого воспаления, при котором поражаются ткани,

– рассказала биолог.

Вирус уже сделал свое дело и выздоровление зависит не от его наличия, а от внутренних резервов организма, с помощью которых он борется с последствиями инфицирования. При этом тест снова может дать отрицательный результат на коронавирус.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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