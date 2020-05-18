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Почему у некоторых людей, которые не болели COVID-19, есть иммунитет к вирусу

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Імунітет до коронавірусу
Імунітет до коронавірусу / unsplash.com

Ученые обнаружили приобретенный иммунный ответ Т-лимфоцитов на антигены вируса SARS-CoV-2 в образцах донорской крови, которые собрали в 2015-2018 годах.

К такому выводу пришли ученые из Института иммунологии в Ла-Хойя (США), пишет Cell.

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Они обнаружили, что сильную иммунную реакцию вызывает не только шипоподобный белок вируса, но и его M - и N-протеины. Это означает, что использование в вакцине кроме шипоподобного белка других антигенов вируса может значительно повысить ее эффективность.

Иммунитет у доноров

Но одновременно ученые сделали и другое открытие. Во время исследования они изучили реакцию на антигены SARS-CoV-2 Т-клетки, они были в донорской крови, которую сдали в период с 2015 по 2018 годы.

В донорів крові, які не хворіли на COVID-19, знайшли імунітет
У доноров крови, которые не болели COVID-19, нашли иммунитет к вирусу / unsplash.com

То есть доноры безусловно не могли болеть COVID-19. Однако, примерно в половине случаев у них оказалась специфическая реакция Т-клеток на антигены вируса.

Кросс-реактивный иммунитет

Авторы исследования считают, что все дело в кросс-реактивном иммунитете. Они проверили образцы донорской крови, которые были использованы в эксперименте, на антитела к двум из четырех ранее известных коронавирусов, вызывающих у человека сезонные ОРВИ, HcoV-OC43 и HcoV-NL63, и получили положительный результат анализа. То есть эти люди раньше переболели другими коронавирусными инфекциями.

Но ученые подчеркивают, что их предположения по этому поводу может подтвердить только изучение Т-клеток у людей, которые болели другими коронавируснами до того, как они заразились COVID-19, и после перенесения болезни.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Имуннитет Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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