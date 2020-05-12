Почему у женщин растут волосы над губой и вокруг сосков

Некоторые женщины испытывают неудобства из-за роста волос в нетипичных для женщины участках тела, в частности над верхней губой, вокруг ореолов сосков или на животе. Говорить о проблеме можно лишь в случае, если волосы начали расти внезапно, являются темными и жесткими, и у вас возникли и другие проблемы со здоровьем.

О том, почему у женщин появляются волосы в нетипичных зонах и когда это становится проблемой, рассказала врач-гинеколог, эндокринолог Татьяна Осауленко, пишет WONDER Украина.

Читайте также: Женское здоровье: нормально ли чувствовать овуляцию

Повышенный рост волос в зонах, которые чувствительны к гормонам, у женщин называется гирсутизмом. Такими чувствительными зонами являются верхняя губа, подбородок, плечи, грудь, соски, живот, спина, бедра и ягодицы.

Впрочем, когда говорят о гирсутизме, речь идет только о темных и жестких волосах – таких, как растут под мышками. Мягкие пушковые волосы гирсутизмом не считают.

Основной причиной развития гирсутизма является избыток в женском организме стероидных мужских гормонов – андрогенов.

Стоит понимать, что если у вас растут несколько волосинок вокруг сосков и еще несколько – внизу живота, это не повод для волнений. Впрочем, если волос раньше не было, а потом они внезапно начали появляться, обратиться к врачу нужно.



Почему у женщин растут волосы в нетипичных зонах / Фото Unsplash

Причины усиленного роста волос у женщин

Наследственность. Кроме того, повышенный рост волос может наблюдаться у представителей восточных и южных этносов. Это нормальная физиологическая особенность (гипертрихоз), которая не требует лечения.

Повышенная чувствительность волосяных фолликулов к андрогенам или же повышенное количество рецепторов на этих участках. При этом уровень гормонов может быть в норме.

Сбой в работе яичников или надпочечников – в частности, синдром поликистозных яичников или врожденная недостаточность коры надпочечников.

Иногда усиленный рост волос наблюдается при повышении пролактина и тиреотропного гормона (гормона, который регулирует работу щитовидной железы).

Часто гирсутизм – как и акне, себорея или выпадение волос на голове – является сигналом о гормональных проблемах. Но если, кроме роста волос на этих участках, вас больше ничего не беспокоит, то, вероятно, это особенность вашего организма.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.