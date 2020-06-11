Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Минздрав не позволяет лечить COVID-19 методом переливания плазмы людей, которые уже переболели.

Об этом он сказал на брифинге отвечая на вопрос журналистов, пишет 24 канал.

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"Для того, чтобы внедрить разрешение на тот или иной способ лечения, у нас должны состояться клинические испытания и соответствующие исследования, чтобы мы могли внести это в стандарт лечения, который у нас принят", – объяснил он.

Он отметил, что сейчас в Украине такие исследования проводятся, а этим вопросом занимаются ведущие украинские институты и специалисты.

Максим Степанов "Когда будет соответствующее заключение наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований, тогда мы сможем говорить, что можем использовать такой метод лечения".

Что известно о переливании плазмы

Последние исследования ученых из Швеции и Финляндии подтверждают, что переливание плазмы от выздоровевших людей пациентам моложе 60 лет терапия позволяет выздороветь от COVID-19 менее чем за неделю.

А насыщенная антителами плазма лечит пожилых больных в течение 10-30 дней. Здесь речь идет уже о тяжелой форме COVID-19.

Также удивляет настоящая позиция Минздрава, потому что они включили в протокол лечения коронавируса лекарства, которые тоже в то время не имели подтвержденной эффективности.