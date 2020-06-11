Почему в Украине не лечат коронавирус антителами выздоровевших людей: объяснение Минздрава
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Минздрав не позволяет лечить COVID-19 методом переливания плазмы людей, которые уже переболели.
Об этом он сказал на брифинге отвечая на вопрос журналистов, пишет 24 канал.
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"Для того, чтобы внедрить разрешение на тот или иной способ лечения, у нас должны состояться клинические испытания и соответствующие исследования, чтобы мы могли внести это в стандарт лечения, который у нас принят", – объяснил он.
Он отметил, что сейчас в Украине такие исследования проводятся, а этим вопросом занимаются ведущие украинские институты и специалисты.
Что известно о переливании плазмы
Последние исследования ученых из Швеции и Финляндии подтверждают, что переливание плазмы от выздоровевших людей пациентам моложе 60 лет терапия позволяет выздороветь от COVID-19 менее чем за неделю.
А насыщенная антителами плазма лечит пожилых больных в течение 10-30 дней. Здесь речь идет уже о тяжелой форме COVID-19.
Также удивляет настоящая позиция Минздрава, потому что они включили в протокол лечения коронавируса лекарства, которые тоже в то время не имели подтвержденной эффективности.