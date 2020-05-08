Почему за сутки зафиксировали почти рекордное количество смертей от COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество умерших вследствие коронавирусного заболевания. В Минздраве заявили, что такое количество смертей настораживает, но не все они произошли за минувшие сутки.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет LB.ua.
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В ежедневной сводке Минздрава по ситуации распространения коронавируса в Украине, опубликованном 8 мая, речь идет о 21 летальном случае от недуга, которые подтвердили за сутки.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что цифра настораживает, но она отражает не количество умерших в течение дня, а количество полученных сообщений об умерших, у которых обнаружен коронавирус.
Коронавирус в Украине: какая ситуация сегодня
- За последние сутки заболели 504 человека. Среди новых заболевших – 44 ребенка и 98 медработников. 237 человек госпитализированы.
- Общее количество зараженных с начала эпидемии – 14 195, среди них – 2 758 медицинских работников.
- За сутки выздоровели 310 человек – пока рекордное количество. Всего пациентов, которые побороли коронавирус в Украине, 2 706.
- К сожалению, подтвержден 21 новый летальный случай (общее количество смертей – 361). По словам Степанова, все люди также имели другие сопутствующие заболевания.
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