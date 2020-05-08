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Почему за сутки зафиксировали почти рекордное количество смертей от COVID-19

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Сколько людей в Украине умерли от коронавируса
Сколько людей в Украине умерли от коронавируса / EPA

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество умерших вследствие коронавирусного заболевания. В Минздраве заявили, что такое количество смертей настораживает, но не все они произошли за минувшие сутки.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет LB.ua.

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В ежедневной сводке Минздрава по ситуации распространения коронавируса в Украине, опубликованном 8 мая, речь идет о 21 летальном случае от недуга, которые подтвердили за сутки.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что цифра настораживает, но она отражает не количество умерших в течение дня, а количество полученных сообщений об умерших, у которых обнаружен коронавирус.

 
Виктор Ляшко   
"Часть из них, возможно, умерла в предыдущие дни, проходит день-два на исследование материала и на включение в статистику. Нужно смотреть показатели в динамике"

Коронавирус в Украине: какая ситуация сегодня

  • За последние сутки заболели 504 человека. Среди новых заболевших – 44 ребенка и 98 медработников. 237 человек госпитализированы.
  • Общее количество зараженных с начала эпидемии – 14 195, среди них – 2 758 медицинских работников.
  • За сутки выздоровели 310 человек – пока рекордное количество. Всего пациентов, которые побороли коронавирус в Украине, 2 706.
  • К сожалению, подтвержден 21 новый летальный случай (общее количество смертей – 361). По словам Степанова, все люди также имели другие сопутствующие заболевания.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Виктор Ляшко Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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