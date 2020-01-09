Почему алкоголь мешает похудеть

Во время новогодних праздников многие интересуются, употреблять ли им алкоголь. Особенно актуальным этот вопрос является для тех, кто борется с лишним весом. Диетологи рекомендуют совсем прекратить пить алкогольные напитки, ведь похудеть с ними очень сложно. Даже наркологи регулярно повторяют то, что безопасной "дозы" не существует.

Диетолог Михаил Гаврилов дал советы на своей странице в инстаграме, как минимизировать негативные последствия при употреблении алкогольных напитков.

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Рекомендации, чтобы минимизировать влияние алкоголя

1. Отдавать предпочтение сухому вину;

"Белому или красному – решать вам. От крепких напитков лучше отказаться полностью. Они не только более опасны для здоровья, но и более калорийны", – подчеркнул диетолог.

2. Не смешивать алкогольные напитки с газированной водой. Также газированные напитки совсем не рекомендуется употреблять;

3. Не начинать трапезу с алкоголя, лучше сначала "закусить", а до еды выпить воды;

4. "Если вас таки "понесло", попробуйте пить сухое вино из расчета 100-150 мл в час. Не больше! Лучше отвлекаться на танцы, общение с друзьями и близкими, игры и другие новогодние развлечения", – рекомендует Гаврилов.

Почему алкоголь мешает снижать вес

1. Алкоголь – источник пустых калорий;

2. Тормозится процесс липолиза (ферментативное расщепление жиров на их составляющие);

3. Негативно влияет на процесс пищеварения;

4. Усиливает нагрузку на щитовидную и поджелудочную железы, а также на иммунную систему в целом;

5. Перегружает печень и почки, а также приводит к замедлению метаболизма;

6. Алкоголь медленно выводится. В среднем, это занимает, минимум, от 10-12 часов. Именно столько времени вы не будете худеть, даже если ничего не будете есть;

7. Алкоголь стирает границы между чувством голода и аппетита, а это всегда приводит к перееданию.

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