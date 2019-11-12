Почему аллергии на лактозу не существует

Понятие "аллергия на лактозу" не существует, а от непереносимости лактозы не бывает покраснений, высыпаний или кашля.

Педиатр Андрей Шиманский разложил по полочкам все факты и ложные утверждения относительно влияния молока на организм.

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Лактоза – это Это молочный сахар, углевод, важный компонент грудного молока. В кишечнике он расщепляется ферментом лактазой до глюкозы и галактозы, которые далее уже всасываются в кровь и обеспечивают организм энергией.

Может ли быть аллергия на лактозу?

Сама по себе лактоза не является аллергеном и точно не может вызвать покраснения, сыпь, зуд, кашель и тому подобное.

Аллергия может быть на белки коровьего молока, чаще всего из фракции казеина. В основном она возникает у младенцев и крайне редко во взрослом возрасте.

Это происходит из-за того, что иммунная система ребенка рассматривает коровий белок как чужеродный и включает защитную реакцию. В 90% случаев АБКМ проходит до 6 лет.



Почему непереносимость лактозы-это не аллергия

Непереносимость лактозы

Непереносимость лактозы – это не аллергия, а особенность кишечника.

Это явление возникает тогда, когда у человека есть дефицит фермента лактазы. Отсутствие этого фермента приводит к нарушению переваривания молочного сахара, что усиливает брожение в кишечнике.

Непереносимость лактозы – симптомы Вздутие живота; Диарея; Нарушение набора веса;

Генетический анализ на непереносимость лактозы

Данный тест не совсем информативен, так как полиморфизм 13910 гена не указывает на наличие врожденной лактозной недостаточности, а лишь прогнозирует, как организм будет переносить молоко в старшем возрасте.

Даже в популярных центрах лабораторной диагностики указывают на то, что этот анализ не используется для выявления лактозной недостаточности до 1,5 лет.

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Важно: Если у ребенка запоры, не приписывайте ему неприятие лактозы, потому что дефицит фермента лактазы проявляется диареей.

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