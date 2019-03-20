Почему антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту

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Правительство утвердило Национальный план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, а следовательно вскоре антибиотики в аптеках будут продавать только по назначению врача. Изменится подход к ним и в ветеринарном деле и пищевой промышленности. Нужно это не только для того, чтобы уменьшить культуру самолечения, а прежде всего для борьбы с так называемыми супербактериями.

Украинцы часто сами себя лечат антибиотиками, не обратившись к врачу, ведь в аптеках их продают без рецепта.

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В Канаде, например, без официального назначения врача можно купить разве что препараты от простуды. А на прилавках аптек, в отличие от украинских, в основном косметика и витамины.


Во всех развитых странах такая же позиция относительно лекарств, как у Канады

Во первых, самолечение вредит здоровью. Да и исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что антибиотики не лечат простуду и грипп, как считает подавляющее большинство людей.

Какие последствия могут вызвать антибиотики

На самом деле эти препараты – не от инфекций, вызванных вирусами. Их применяют только при вторичной бактериальной инфекции, а еще они могут вызвать негативные последствия.

Антибиотики могут повреждать органы и системы. Основной побочный эффект – формирование резистентности. Это когда вы использовали препарат и микроб потерял чувствительность к антибиотику. А в следующий раз вам просто нечем будет лечиться,
– пояснил Федор Лапий, врач-иммунолог.

То есть антибиотики перестают действовать, так как из-за чрезмерного и необоснованного употребления таких лекарств микроорганизмы вырабатывают своеобразный "иммунитет": они изменяются и становятся нечувствительными к медикаментам. Их называют супербактериями, справиться с ними чудо-таблетка уже не может.

По данным Минздрава, от устойчивых к антибиотикам инфекций ежегодно погибает около 700 тысяч человек, 25 тысяч из них – в ЕС. Если не принять срочных мер, то смертность от супербактерий за 30 лет может вырасти до 10 миллионов в год. В Украине статистики смертности нет, однако есть супербактерии.

Правда, заработает новая система еще не скоро. Национальный план должны расписать до конца 2020 года. Только после этого его смогут согласовать и запустить в действие.

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Лечение Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства
Источник: 24 канал
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