Почему беременность негативно влияет на умственные способности женщины

Термин "мамнезии", или baby brain, действительно существует, это доказали ученые из Университета Дикина, что в Австралии.

Ученые провели оценку 20-ти работ, в которых были данные о 1230 женщинах. Среди представительниц исследования 709 были беременными, а другие входили в контрольную группу.

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Участницы и их близкие заметили ухудшение памяти и когнитивных способностей на третьем триместр беременности. Это имеет научное подтверждение: объем серого вещества в этот период сокращается.



Мамнезия – не приговор, ведь с появлением ребенка эти симптомы исчезают

Соавтор работы Линда Бирн считает, что мозг женщины на позднем сроке беременности занят подготовкой к социальной адаптации в новом качестве и формирования тесной связи между матерью и младенцем. Поэтому женщина не помнит, в какой папке лежат рабочие документы и на какое время у нее прием у врача, – эта невнимательность имеет свой эволюционный смысл. Об исследовании пишет Science Alert.

Что такое мамнезия?Изменения, происходящие в мозге беременной. Мамнезия влияет на способность беременной помнить детали, иногда им трудно даже читать.

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