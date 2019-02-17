Почему беременность негативно влияет на умственные способности женщины

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Причина провалов памяти у беременных – мамнезия
Причина провалов памяти у беременных – мамнезия / Unsplash

Термин "мамнезии", или baby brain, действительно существует, это доказали ученые из Университета Дикина, что в Австралии.

Ученые провели оценку 20-ти работ, в которых были данные о 1230 женщинах. Среди представительниц исследования 709 были беременными, а другие входили в контрольную группу.

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Участницы и их близкие заметили ухудшение памяти и когнитивных способностей на третьем триместр беременности. Это имеет научное подтверждение: объем серого вещества в этот период сокращается.

Мамнезія – не вирок, адже із появою дитини ці симптоми зникають
Мамнезия – не приговор, ведь с появлением ребенка эти симптомы исчезают

Соавтор работы Линда Бирн считает, что мозг женщины на позднем сроке беременности занят подготовкой к социальной адаптации в новом качестве и формирования тесной связи между матерью и младенцем. Поэтому женщина не помнит, в какой папке лежат рабочие документы и на какое время у нее прием у врача, – эта невнимательность имеет свой эволюционный смысл. Об исследовании пишет Science Alert.

Что такое мамнезия?Изменения, происходящие в мозге беременной. Мамнезия влияет на способность беременной помнить детали, иногда им трудно даже читать.

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Теги: Здоровье Психология Беременность и роды Мозг
Источник: Здоров'я 24
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