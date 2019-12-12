Почему беременным часто хочется в туалет

В первые три месяца беременности, увеличившаяся матка начинает давить сзади на мочевой пузырь: места в нем становится меньше, а значит, и мочиться хочется чаще.

Почему беременные чаще хотят в туалет?

Во втором триместре ребенок поднимается выше: пока у него небольшие размеры и вес, частота позывов может уменьшиться, пишет babycentre.

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В третьем триместре матка продолжает расти и давить на мочевой пузырь, но теперь уже сверху: частота мочеиспускания снова увеличивается. Жить с этим придется до самых родов.

К тому же, во время беременности в вашем теле становится больше крови, почки из-за этого работают интенсивнее, и мочевой пузырь наполняется быстрее.



Плод давит на мочевой пузырь \ unsplash.com

Когда нужно насторожиться?

В общем, частое мочеиспускание – обычное явление во время беременности. Но иногда оно может быть признаком гестационного диабета или инфекции мочевыводящих путей, которые требуют лечения. Так что не стесняйтесь обсудить это с акушером во время очередного визита на консультацию.

Сообщите врачу, если:

чувствуете боль или жжение во время мочеиспускания;

чувствуете сильный позыв к мочеиспусканию, но выходит только несколько капель;

запах мочи изменился;

заметили кровь в моче.

Что делать?

Чтобы реже бегать в туалет – старайтесь полностью опорожнять мочевой пузырь и снизить давление на него. Для этого:

немного наклоняйтесь вперед, когда сидите на унитазе;

на поздних сроках попробуйте осторожно шататься вперед и назад;

попробуйте упражнения Кегеля для мышц тазового дна. Они укрепят сфинктеры мочевого пузыря. Это поможет лучше опорожнять мочевой пузырь во время беременности и лучше контролировать мочеиспускание после родов.

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