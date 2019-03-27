Почему болеют дети, которые не контактируют с больными

Многие родители, с суровым выражением лица, спрашивают, как так получается, что ребенок, который не ходит в детский сад и почти не появляется на улице, постоянно болеет?

Хоть родители могут даже не делать никаких ошибок: не давать никаких фуфломицинов, постоянно проветривать и увлажнять комнату, рассказал врач Евгений Щербина.

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Дело в том, что дети заражаются вирусами не только от чужих, больных детей, но и от собственных родственников. Большинство взрослых за всю свою жизнь уже успели переболеть и накопить антитела к большинству вирусов из группы ОРВИ.



Дети могут заражаться от родственников, которые являются носителем вируса

Поэтому, в случае попадания одного из них на слизистую оболочку носа, заболевание не развивается, но вирус продолжает находиться там еще достаточно долго – от нескольких дней, до нескольких недель.

И в тот момент, когда (внешне абсолютно здоровая) мама целует своего (внешне абсолютно здорового) малыша, как раз и происходит передача нового вируса.

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