Почему болезни развиваются вместе с человечеством: ответ ученых

Некоторые мутации помогают нам бороться со смертельными инфекциями, однако и делают нас склонными к другим воспалительным и аутоиммунным заболеваниям.

Исследователи изучили популяции европейского и африканского происхождения, чтобы выяснить, почему человечество всегда сопровождают болезни, сообщает Medical Xpress.

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Негативные побочные эффекты изменений в иммунной системе каждой популяции – сравнительно недавнее открытие. Теперь, когда мы живем значительно дольше, мы наблюдаем последствия тех инфекций, от которых страдали наши предки.

В прошлом продолжительность жизни людей была гораздо меньше, поэтому некоторые из аутоиммунных заболеваний, которые могут появиться во второй половине жизни, были не столь актуальны,

– рассказывает автор исследования Хорхе Домингес-Андрес.

Иммунологи и биологи собрали данные генетических, иммунологических, микробиологических и вирусологических исследований и определили, как изменилась ДНК людей в разных сообществах. Ведь в тот самый момент, как люди приобретали иммунитет от какой-то болезни, жизнь осложнялось развитием других заболеваний.



Иммунитет постоянно эволюционирует вместе с человечеством

Ныне потомки евразийской расы с остатками ДНК неандертальца приобретают устойчивость к ВИЧ-1 и стафилококковой инфекции, однако становятся уязвимыми к аллергии, астме и поллинозу.

Малярийный паразит Plasmodium sp. заразил африканское население еще миллионы лет назад. Впоследствии эволюционные процессы сделали свое – у некоторых людей произошла мутация ДНК, что сделало их устойчивыми к этой инфекций.

Однако вместе с тем африканцы стали склонны к развитию диабета или сердечно-сосудистых заболеваний в старшем возрасте.

Кажется, что существует баланс. Люди эволюционируют и постоянно защищаются от болезней. Но мы не можем остановить болезнь, поэтому выгода, которую мы получаем с одной стороны, делает нас более чувствительными с другой стороны,

– добавляет Домингес-Андрес.

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